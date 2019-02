Unter Sonntag, 24. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

391: Roms Kaiser Theodosius I. erhebt das Christentum zur Staatsreligion.

1848: Februar-Revolution in Paris: Nach der Abdankung und Flucht des "Bürgerkönigs" Louis-Philippe von Orléans wird in Frankreich die Republik ausgerufen (Zweite Republik 1848-1852).

1916: Österreichisch-ungarische Truppen schlagen italienische Truppen in der Nähe der albanischen Hafenstadt Durazzo (Durrës).

1931: Erstes Wunschkonzert im Großen Musikvereinssaal.

1945: Bei der Verkündung der Kriegserklärung Ägyptens an Deutschland wird Ministerpräsident Ahmed Maher Pascha im Kairoer Parlament von einem deutschfreundlichen Ägypter erschossen.

1968: Die Zitadelle von Hue, letzte Vietcong-Bastion in der alten Kaiserstadt, wird nach mehrwöchigen erbitterten Kämpfen von südvietnamesischen Regierungstruppen mithilfe von US-Einheiten gestürmt.

1981: Der Staatsstreich der spanischen Guardia Civil scheitert, König Juan Carlos und die Armee können die Ruhe im Land wahren.

2013: Mit zwei Oscars für österreichische Künstler setzt sich der internationale Erfolgslauf des heimischen Films fort. Bei der 85. Oscar-Verleihung in Los Angeles wird Christoph Waltz nach 2010 zum zweiten Mal als bester Nebendarsteller (diesmal für Quentin Tarantinos Western "Django Unchained") ausgezeichnet und Michael Hanekes "Amour" mit dem Auslandsoscar bedacht.



Geburtstage: Charles Le Brun, franz. Maler (1619-1690); Jacques Vaucanson, franz. Erfinder (1709-1782); Leo Frankel, ungar. Politiker (1844-1896); Ricardo Odnoposoff, öst. Violinist (1914-2004); Bettino Craxi, ital. Politiker (1934-2000); Marisa Mell, öst. Schauspielerin (1939-1992); Barbara Petritsch, öst. Schauspielerin (1949).

Todestage: Lieuwe van Aitzema, niederl. Geschichtsschreiber (1600-1669); Robert A. Stemmle, dt. Regisseur (1903-1974); Jean Sablon, frz. Sänger (1906-1994); Ladislav Mnacko, slowak. Schriftsteller (1919-1994).

Namenstage: Matthias, Edelbert, Ida, Modestus, Sergius, Marcus, Blasius, Irmgard.

