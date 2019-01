Unter Donnerstag, 24. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

SN/department of state of the united states of america

1634: Kaiser Ferdinand II. enthebt per Geheimpatent Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, wegen Hochverrats des Oberbefehls.

1924: Petrograd wird in Leningrad umbenannt.

1964: Der Sozialphilosoph Herbert Marcuse veröffentlicht in englischer Sprache die Abhandlung "Der eindimensionale Mensch".

1969: Nach Studentenprotesten verhängt Spaniens Diktator General Francisco Franco für drei Monate den Ausnahmezustand über das Land.

1989: Mit der Rückeroberung durch die Polizei endet die Besetzung einer Kaserne durch Bewaffnete bei der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. 38 Menschen kommen ums Leben.

2004: US-Außenminister Colin Powell räumt erstmals ein, dass der Irak vor der Invasion 2003 möglicherweise keine Massenvernichtungswaffen besessen hat.

2004: Die Grünen bestätigen mit 83,6 Prozent ihren Bundessprecher Alexander Van der Bellen als Parteichef. Er wird damit zum vierten Mal in diese Funktion gewählt.

2009: Papst Benedikt XVI. hebt die Exkommunikation von vier Bischöfen der konservativen Pius-Priesterbruderschaft auf. Die Traditionalisten erkennen das Zweite Vatikanische Konzil über die Anpassung der Kirche an die moderne Welt nicht an. Weil unter den Bischöfen auch der britische Holocaust-Leugner Richard Williamson ist, löst die Entscheidung Empörung aus.

2014: Bei den Protesten gegen den von der FPÖ veranstalteten Akademiker-Ball kommt es in der Wiener Innenstadt zu schweren Ausschreitungen mit mehr als 20 Verletzten.



Geburtstage: Christian Frh. v. Wolff, dt. Philosoph (1679-1754); Johannes Otto Beyschlag, dt. Pionier des Radsports/Automobilismus in Öst. (1869-1945); Berta Karlik, öst. Physikerin (1904-1990); Ann Todd, brit. Schauspielerin (1909-1993); Leon Kirchner, US-Komponist (1919-2009); Joseph Vilsmaier, dt. Regisseur (1939); Gian Franco Kasper, schweizer Sportfunkt. (1944).

Todestag: Karl Koller, öst. Fußballer (1929-2009).

Namenstage: Franz von Sales, Vera, Timotheus, Arno, Eberhard, Priska, Regina, Bertram, Sophie, Erich.

Anzeige

Quelle: SN