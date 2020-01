Unter Freitag, 24. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1690: Der älteste Sohn von Kaiser Leopold I. wird als Joseph I. auf dem Kurfürstentag zu Augsburg zum römischen König gewählt.

1885: In London werden auf die Westminster Hall, das Parlament und den Tower Sprengstoffanschläge verübt.

1900: Der Newcastle Badminton Club, der älteste Verein in dieser Sportart, wird als "Armstrong College Club" gegründet.

1915: An der Doggerbank kommt es zu einem Seegefecht zwischen deutschen und britischen Einheiten. Der deutsche Panzerkreuzer "Blücher" wird versenkt, der britische Schlachtkreuzer "Lion" beschädigt.

1920: Die Reparationskommission für Deutschland nimmt ihre Tätigkeit auf.

1925: Das bayerische Konkordat mit dem Vatikan wird ratifiziert.

1930: Die RAVAG überträgt erstmals aus den Vereinigten Staaten ein Konzert.

1935: Durch den "British India Act" wird Burma von Indien getrennt und erhält eine eigene Zentralverwaltung. Burma war 1886 nach dem Sturz von König Thibaw mit Britisch-Indien vereinigt worden.

1935: In Richmond in Virginia kommt das erste Dosenbier auf den Markt.

1945: Sowjetische Verbände erreichen bei Kosel die Oder. Im Westen greift die britische 2. Armee zwischen Roermond und Geilenkirchen an.

1945: Als erste Zeitung in den von den Alliierten besetzten deutschen Gebieten erscheinen die "Aachener Nachrichten".

1945: Spaniens Diktator Franco verkündet, dass sein Land ungeachtet des Ausgangs des Krieges ein autoritär geführter "katholischer Staat sozialer Prägung" bleiben werde.

1965: In London stirbt im Alter von 90 Jahren der britische Kriegspremier Sir Winston Churchill.

1985: Der 1954 wegen Kriegsverbrechen in Italien zu lebenslanger Haft verurteilte ehemalige "SS-Sturmbannführer" Walter Reder wird aus dem Gefängnis entlassen und nach Österreich abgeschoben, wo er von Verteidigungsminister Frischenschlager mit Handschlag begrüßt wird.

2000: Das FPÖ-Präsidium beschließt einstimmig die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP.



Geburtstage: William Congreve, brit. Dichter (1670-1729); Eugen Roth, dt. Schriftsteller (1895-1976); Robert Motherwell, US-Maler/Graphiker (1915-1991); Ben Witter, dt. Journalist und Schriftst. (1920-1993); Daniel Auteuil, frz. Schauspieler (1950).

Todestage: Ferdinand II., Erzherzog von Österreich (1529-1595); Nikolaj Onufrijewitsch Losskij, russ. Philosoph (1870-1965); Sir Winston Churchill, brit. Staatsmann, Nobelpreis für Literatur 1953 (1874-1965); Amedeo Modigliani, ital. Maler/Bildhauer (1884-1920).

Namenstage: Franz von Sales, Vera, Timotheus, Arno, Eberhard, Priska, Regina, Bertram, Sophie, Erich.

Quelle: SN