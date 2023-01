24. Jänner 2003: Die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ins Leben gerufene US-Heimwehrbehörde mit 170.000 Beschäftigten nimmt ihre Tätigkeit auf

Unter Dienstag, 24. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1798: Revolution in der (seit 1536 unter Berner Oberhoheit stehenden) Waadt (Vaud) nach dem Einmarsch französischer Truppen in Lausanne: Ausrufung der "Lemanischen Republik", die kurz darauf der Helvetischen Republik beitritt und zum Kriegsschauplatz wird.

1848: James Marshall und der aus der Schweiz eingewanderte Johann Sutter lösen mit Goldfunden auf Sutters Grundstück im Sacramento-Tal den Goldrausch in Kalifornien aus.

1913: Der 22 Jahre alte Oskar Bider überquert als erster Flieger die Pyrenäen mit einem Blério-Eindecker von Pau nach Madrid.

1918: Lenin legt die von ihm verfasste "Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes" dem "Allrussischen Kongress der Deputierten der Arbeiter- und Soldatenräte" vor.

1938: Beginn der "Blomberg-Fritsch-Krise" in Deutschland: Hitler entledigt sich des Kriegsministers Werner von Blomberg und des Heeres-Oberbefehlshabers Generaloberst Werner von Fritsch. (Blomberg wird eine unstandesgemäße Heirat mit der angeblichen Ex-Prostituierten Erna Gruhn zur Last gelegt, Fritsch werden homosexuelle Handlungen vorgeworfen).

1948: Ungarn und Rumänien schließen einen Freundschafts- und Beistandspakt.

1948: Als Reparationsleistungen fordert die UdSSR zwei Drittel der Erdölkonzession Ostösterreichs auf 50 Jahre, einen 25-prozentigen Anteil an der DDSG und die Ablösung des "deutschen Eigentums" mit 200 Millionen US-Dollar.

1958: Britische Forscher melden einen Durchbruch auf dem Weg zur Zähmung der Kernfusion, müssen aber am 24. Juni einen Irrtum bekennen.

1973: In den USA gelingt einem Team von Biochemikern die Entwicklung von Blutersatzstoffen ("künstliches Blut").

1978: Im hohen Norden Kanadas stürzt der sowjetische Satellit "Kosmos-954" ab. Es werden Bruchstücke mit starker radioaktiver Strahlung gefunden.

1983: Von einem Gericht in Rom werden 32 Mitglieder der "Roten Brigaden" wegen der Entführung und Ermordung des Parteichefs der italienischen Christdemokraten und Ex-Premiers Aldo Moro (1978) zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.

1983: Beginn des ersten WBO-Prozesses um den bisher größten Wohnbauskandal der Zweiten Republik.

2003: Die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ins Leben gerufene US-Heimwehrbehörde mit 170.000 Beschäftigten nimmt ihre Tätigkeit auf.



Geburtstage: Karl von Holtei, öst. Schriftsteller/Schauspieler (1798-1880); Ferdinand Hellmesberger, öst. Dirigent, Cellist und Kapellmeister (1863-1940); Ernst Heinkel, dt. Flugzeugkonstrukteur (1888-1958); Vicki Baum, öst. Schriftstellerin (1888-1960); Gottfried v. Einem, öst. Komponist (1918-1996); Vlado Kristl, kroat. Maler/Filmemacher (1923-2004); Michel Serrault, franz. Schauspieler (1928-2007); Pia Maria Plechl, öst. Publizistin (1933-1995); Theodor Tomandl, öst. Rechtswissenschafter (1933); Peter Struck, dt. Politiker (1943-2012); Sharon Tate, US-Filmschauspielerin und Model (1943-1969); Harti Weirather, ehem. öst. Skirennläufer (1958).

Todestage: Friedrich von Flotow, dt. Komponist (1812-1883); Hedwig Bleibtreu, öst. Schauspielerin (1868-1958); Siegfried Theiss, öst. Architekt (1882-1963); George Cukor, US-Filmregisseur (1899-1983); Marcolino Candau, brasil. WHO-Direktor (1911-1983); Giovanni "Gianni" Agnelli, ital. Unternehmer (1921-2003); Willibald Riedler, öst. Physiker; "Weltraum-Papst" (1932-2018); Hansi Lang, öst. Sänger und Schauspieler (1955-2008).

Namenstage: Franz von Sales, Vera, Timotheus, Arno, Eberhard, Priska, Regina, Bertram, Sophie, Erich.