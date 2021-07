Unter Samstag, 24. Juli ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1641: Dreißigjähriger Krieg: In Stockholm wird ein Waffenstillstand zwischen Schweden und Brandenburg vereinbart. Die Schweden verpflichten sich, einen Großteil der von ihnen besetzten Gebiete zu räumen. Dennoch gehen die Plünderungen weiter.

1701: Antoine Laumet de la Mothe Cadillac gründet Fort Pontchartrain du Détroit, das spätere Detroit.

1911: Der US-amerikanische Archäologe Hiram Bingham entdeckt im Süden Perus die Inka-Festungsstadt Machu Picchu aus dem 15. Jahrhundert. Die Anden-Siedlung für rund zehntausend Menschen liegt in fast unzugänglicher Gebirgshöhe von 2.700 Meter.

1946: Erster Unterwasser-Test einer Atombombe durch die USA vor dem Bikini-Atoll in der Südsee.

1991: Die "Kommune" der weltberühmten Graugänse des verstorbenen österreichischen Nobelpreisträgers schlägt Alarm: Aus "Frauenmangel" werden mehr und mehr Ganter schwul.



Geburtstage: Rudolf Hirth du Frênes, dt. Maler (1846-1916); Hermann Kasack, dt. Schriftsteller (1896-1966); Cédric Dumont, schweiz. Dirigent (1916-2007); Giuseppe di Stefano, ital. Tenor (1921-2008); Hans Günter Winkler, dt. Springreiter (1926-2018); Gerd Vespermann, dt. Schauspieler/Regisseur (1926-2000); Ermanno Olmi, ital. Filmregisseur (1931-2018); Arthur Brauss, dt. Schauspieler (1936); Herbert Sausgruber, öst. Politiker (ÖVP), LH von Vorarlberg 1997-2011 (1946).

Todestage: Johann Timotheus Hermes, dt. Schriftsteller (1738-1821); Ferdinand von Saar, öst. Schriftsteller (1833-1906); Rudolf Ramek, öst. Jurist/Politiker (1881-1941); Christl Mardayn, öst. Schauspielerin (1896-1971); Fritz Lipmann, dt.-US-Biochemiker, Nobelpreis 1953 (1899-1986); Isaac Bashevis Singer, US-jüd. Schriftst., Nobelpreis 1978 (1904-1991); Margret Bilger, öst. Künstlerin/Grafikerin (1904-1971); Afro Basaldella, ital. Maler (1912-1976); Heinrich Hollreiser, dt. Dirigent (1913-2006).

Namenstage: Christine, Christophorus, Sieglinde, Gerburg, Luise, Ursicin, Kunigunde, Christoph, Victorinus.