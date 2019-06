Unter Montag, 24. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

79: Nach dem Tod von Kaiser Vespasian besteigt sein Sohn Titus als zweiter Herrscher der Flavischen Dynastie den römischen Thron.

1274: Auf dem zweiten Konzil von Lyon stimmen die Gesandten des byzantinischen Kaisers Michael VIII. Palaiologos der Kirchenunion zu. (Der Unionsversuch scheitert, Michael VIII. wird 1281 von Papst Martin IV. gebannt.)

1314: Die Schotten unter Robert Bruce schlagen die Engländer unter König Eduard II. in der Schlacht von Bannockburn. Schottland wird vorübergehend unabhängig.

1794: Goethe teilt Schiller seine Bereitschaft mit, an der Zeitschrift "Die Horen" mitzuarbeiten. Damit beginnt die nähere Verbindung der beiden Dichter.

1859: Napoleon III. besiegt die Österreicher in der Schlacht bei Solferino, die Henri Dunant zum Anlass nimmt, sich für das Zustandekommen der Genfer Konvention (1864) und für die Gründung des Roten Kreuzes (1863) einzusetzen.

1894: Der französische Staatspräsident Marie François Sadi Carnot wird in Lyon von einem italienischen Anarchisten ermordet.

1909: Das erste mit einem Dieselmotor ausgestattete Passagierschiff, die in Ancona gebaute "Romagna", wird ihren Eignern übergeben.

1939: Der Landesname Siam wird, auf Veranlassung des Diktators Feldmarschall Phibunsongkhram, amtlich in Thailand umbenannt.

1989: Chinas Parteichef Zhao Ziyang wird aller Parteiämter enthoben, der Shanghaier Parteichef Jiang Zemin wird sein Nachfolger. Auch andere reformorientierte Politiker werden verdrängt.

1994: Beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU auf Korfu wird die Erweiterung der Union fixiert: Bundeskanzler Franz Vranitzky, Außenminister Alois Mock, EU-Chefunterhändler Manfred Scheich und Sektionsleiter Ulrich Stacher unterzeichnen den Beitrittsvertrag Österreichs. Bundespräsident Thomas Klestil bezeichnet Österreich als "natürliches Kernland in einem größeren Europa".



Geburtstage: Heinrich Wölfflin, schweiz. Kunsthistoriker (1864-1945); Kurt Kusenberg, dt. Schriftsteller (1904-1983); Sir William George Penney, brit. Atomforscher; 1944 "Vater" der britischen Atombombe (1909-1991); Jeff Beck, brit. Rock-Gitarrist (1944); Brigitte Mohnhaupt, ehem. dt. RAF-Terroristin (1949); Günther Mader, ehem. österr. Skirennläufer (1964).

Todestage: Vespasian, röm. Kaiser (09 n.Chr.-79); Lucrezia Borgia, ital. Fürstin (1480-1519); Stuart Davis, US-Maler (1894-1964); Oskar Sima, öst. Schauspieler (1896-1969); Eli Wallach, US-Schauspieler (1915-2014).

Namenstage: Johannes der Täufer, Rumold, Reingard, Irimbert, Hannes, Jens, Sepp, Iwan, Jan, Wilhelm.

Quelle: SN