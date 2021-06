Unter Donnerstag, 24. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

451: Die Hunnen unter Attila erobern in Gallien Civitas Aureliani, das heutige Orléans.

1821: In der Schlacht von Carabobo besiegen die Freiheitskämpfer unter Simón Bolívar die spanischen Kolonialtruppen und sichern damit endgültig die bereits zehn Jahre zuvor ausgerufene Unabhängigkeit Venezuelas von der spanischen Krone.

1866: Die österreichische Südarmee unter Erzherzog Albrecht besiegt trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit das italienische Heer in der Schlacht bei Custoza zwischen Gardasee und Etsch.

1901: In der Pariser Galerie Vollard wird die erste Ausstellung des 18 Jahre alten spanischen Malers Pablo Picasso eröffnet.

1916: Beginn der Schlacht an der Somme (bis 26. November) zwischen Deutschen und Briten.

1921: Der Völkerbundrat spricht die Aland-Inseln Finnland zu, obwohl die Bevölkerung für den Anschluss an Schweden ist.

1931: Die Sowjetunion und Afghanistan unterzeichnen einen Neutralitätsvertrag.

1941: Im Nordabschnitt der Ostfront nehmen deutsche Verbände Kowno und Wilna. Slowakische Truppen überschreiten die Sowjetgrenze.

1966: Die Beatles beginnen eine Dreitagetournee in der BRD mit Auftritten in München, Essen und Hamburg.

1971: Die DDR-Volkskammer wählt Erich Honecker als Nachfolger Walter Ulbrichts zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrats.

1976: Die vietnamesische Nationalversammlung proklamiert die Wiedervereinigung Nord- und Südvietnams, die am 2. Juli vollzogen wird.

1991: Etwas mehr als acht Monate nach dem Tod seines Bruders Salem stirbt in Wien auch der siamesische Zwilling Hassan. Die beiden waren am 27. Juli zunächst erfolgreich voneinander getrennt worden.

2001: Mit gewaltigen Explosionen bricht der philippinische Vulkan Mayon aus und treibt 46.000 Menschen in die Flucht.

2001: Die Sozialisten unter Führung von Fatos Nano gewinnen die Parlamentswahlen in Albanien.

2011: Der Italiener Mario Draghi wird von den EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen zum neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) gekürt. Draghi folgt ab 1. November dem Franzosen Jean-Claude Trichet nach.

2016: Europa erzittert in seinen Grundfesten: In einem historischen Referendum stimmen die Briten mit 51,9 Prozent für den Austritt aus der Europäischen Union. Premier David Cameron erklärt seinen Rücktritt, in Schottland und Nordirland bekommen Separatisten Aufwind, die für eine Abspaltung von Großbritannien sind und in der EU bleiben wollen.

2016: Als dritte der großen Ratingagenturen entzieht Moody's der Republik Österreich die Top-Bonitätsnote "Aaa" für langfristige Verbindlichkeiten und setzt sie um eine Stufe auf "Aa1" herab. In der Folge sinkt auch die Kreditwürdigkeit der Stadt Wien, der Asfinag, der ÖBB-Infrastruktur AG und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Moody's senkt ihr Rating ebenfalls auf "Aa1".



Geburtstage: Heinrich Grüber, Propst, dt. ev. Theologe (1891-1975); Siegfried Breuer sen., öst. Schauspieler (1906-1954); Pierre Fournier, frz. Violoncellist (1906-1986); Hans Jaray, öst. Schauspieler (1906-1990); Ernesto Sabato, arg. Schriftsteller (1911-2011); Juan Manuel Fangio, arg. Autorennfahrer (1911-1995).

Todestage: Imogen Cunningham, US-Fotografin (1883-1976); Robert Breuer, öst. Musikkritiker (1909-1996).

Namenstage: Johannes der Täufer, Rumold, Reingard, Irimbert, Hannes, Jens, Sepp, Iwan, Jan, Wilhelm.