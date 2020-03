Unter Dienstag, 24. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1185: Das Bistum Trient erlässt die erste bekannte Bergordnung des Alpenraumes.

1905: Auf der Krim brechen Unruhen aus. Das Zarenschloss in Jalta wird geplündert.

1945: Zweiter Weltkrieg: Als neuer Höhepunkt der strategischen Luftoperation der 15. US-Luftflotte überfliegt ein Verband von 150 Bombern Österreich und greift Berlin an. Auf dem Rückflug greift der Begleitschutz Verkehrsziele in Österreich im Tiefflug an.

1955: Das Theaterstück "Die Katze auf dem heißen Blechdach" von Tennessee Williams wird in New York uraufgeführt.

1965: Wegen antisemitischer Äußerungen leitet die Staatsanwaltschaft Erhebungen gegen den Wiener Hochschulprofessor Taras Borodajkewycz ein. Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Kritikern von Borodajkewycz wird am 31. März in Wien der 76-jährige ehemalige Widerstandskämpfer und KZ-Häftling Ernst Kirchweger von dem Neonazi Günther Kümel schwer verletzt. Er stirbt am 2. April.

1970: In der libanesischen Hauptstadt Beirut brechen blutige Kämpfe zwischen Parteimilizen und Sicherheitskräften aus.

1980: Erzbischof Óscar Arnulfo Romero von San Salvador wird während eines Gottesdienstes am Altar von Rechtsextremisten aus dem Umfeld der herrschenden Junta El Salvadors erschossen.

1990: Aus der DDR kommen Berichte über die Entdeckung von Massengräbern, in denen Opfer eines früheren Internierungslagers der sowjetischen Besatzungsmacht vermutet werden.

2000: Ohne Aussicht auf Aufhebung der Sanktionen der EU-14 gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung endet in Lissabon der EU-Beschäftigungsgipfel.

2005: In Kirgisien übernimmt die Opposition nach einem Streit um die Ergebnisse der Parlamentswahlen in einem chaotischen aber unblutigen Umsturz die Macht. Präsident Askar Akajew flüchtet. Der Oppositionspolitiker Kurmanbek Bakijew wird Übergangspräsident.

2015: Ein Flugzeug der Lufthansa-Tochter Germanwings zerschellt auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen. Alle 150 Menschen an Bord sterben. Copilot Andreas Lubitz hatte den Flugkapitän aus dem Cockpit ausgesperrt und den Airbus mit Absicht in die Katastrophe gesteuert. Wenige Tage später wird bekannt, dass Lubitz einige Jahre zuvor suizidgefährdet und in Psychotherapie war. Die neuerliche psychische Erkrankung verheimlicht er gegenüber dem Arbeitgeber und in seinem beruflichen Umfeld. Vor der Tat zerreißt er Krankschreibungen und informiert sich im Internet über Suizidmöglichkeiten und die Sicherung von Cockpittüren.



Geburtstage: Alexandre Edmond Becquerel, frz. Physiker (1820-1891); Gene Nelson, US-Schauspieler (1920-1996); Gerhard Riedmann, öst. Schauspieler (1925-2004); Cristóbal Halffter Jiménez, span. Komponist und Dirigent (1930); Steve McQueen, US-Schauspieler (1930-1980); Peter Bichsel, schwz. Schriftsteller (1935); Curtis Hanson, US-Filmregisseur (1945-2016); Nena (eigentl. Gabriele S. Kerner), dt. Sängerin (1960).

Todestage: Giambattista Marini, ital. Dichter (1569-1625); Jules Verne, frz. Schriftsteller (1828-1905); Harold Laski, brit. Politiker (1893-1950); George London (eigentl. G. Burnstein), US-Opernsänger (1920-1985).

Namenstage: Katharina, Elias, Bernulph, Gabriel, Friederike, Simon, Katrin, Aldemar, Karin, Berta.

Quelle: SN