24. März 1993: Südafrika gibt erstmals die Produktion von Atomwaffen zu. Allerdings seien die Bomben bereits demontiert worden

Unter Freitag, 24. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1603: Nach dem Tod der kinderlosen Königin Elisabeth I. von England vereinigt der Sohn ihrer hingerichteten Rivalin, der schottischen Königin Maria Stuart, als Jakob I. von Großbritannien die Kronen Englands und Schottlands in Personalunion.

1848: Sardiniens König Karl Albert von Savoyen erklärt Österreich den Krieg.

1848: Die Herzogtümer Schleswig und Holstein sagen sich von der dänischen Krone los.

1918: Deutsche Truppen erzwingen den Übergang über die Somme, Verdun wird von der Zivilbevölkerung geräumt.

1928: Die Heimwehr sprengt in Feldkirchen in Kärnten eine sozialdemokratische Versammlung. Bei dem Zusammenstoß werden 22 Menschen verletzt.

1933: Erik Jan Hanussen, der berüchtigte "Prophet des Dritten Reiches", wird zwischen zwei Vorstellungen in der "Berliner Skala" verhaftet. Die entsetzlich zugerichtete Leiche des als Hellseher Gefeierten wird später von einem Förster gefunden.

1938: Beginn der "Schlacht um Tai'erzhuang" (bis 7. April) Diese Schlacht des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges zwischen Armeen der chinesischen Kuomintang und Japan führt zum Sieg der Chinesen.

1943: Die großen Krematorien mit Gaskammern in Auschwitz sind fertiggestellt.

1948: 54 Staaten verabschieden in der kubanischen Hauptstadt die "Charta von Havanna" als Statut für den internationalen Handelsverkehr (später im GATT ausgeführt).

1958: Der Rock-'n'-Roll-Star Elvis Presley wird zur US-Armee nach Deutschland einberufen und in Friedberg stationiert.

1968: Die burgenländischen Landtagswahlen bringen der SPÖ, seit 1964 stärkste Partei, erstmals die absolute Mehrheit.

1968: Carl Orffs Oper "Prometheus" wird in Stuttgart uraufgeführt.

1983: US-Präsident Ronald Reagan kündigt die Strategische Verteidigungsinitiative für ein Raketenabwehrsystem im Weltraum (SDI) an.

1983: Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko wird Erster Stellvertretender Ministerpräsident.

1988: Die deutsche WAZ-Verlagsgruppe beteiligt sich mit 45 Prozent an der Wiener "Kurier" AG, nachdem sie bereits vier Monate zuvor 45 Prozent Verlagsanteile an der "Neuen Kronen-Zeitung" erworben hatte.

1993: Südafrika gibt erstmals die Produktion von Atomwaffen zu. Allerdings seien die Bomben bereits demontiert worden.

1998: Zwei bewaffnete Buben im Alter von elf und 13 Jahren töten in einer Schule in Jonesboro im US-Staat Arkansas vier Schülerinnen und eine Lehrererin. Zehn andere Kinder und eine Lehrerin werden verletzt.

1998: Die Creditanstalt (CA) verkauft ihren Mehrheitsanteil der Steyr-Daimler-Puch AG (SDP) sowie den 50 %-Anteil der Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG & Co KG (SFT), an den kanadischen Autozulieferer Magna International von Frank Stronach, der für das Gesamtpaket vier Milliarden Schilling bezahlt.

2003: Irak-Krieg: Das US-amerikanische Invasionsheer stößt von Süden aus weiter in Richtung Bagdad vor, während sich auch im Norden stärkere amerikanische Truppenverbände festsetzen.

2003: Die steirische Regionalfluglinie "Styrian Spirit" nimmt ihren Flugbetrieb auf. Die Fluglinie fliegt von Graz nach Stuttgart, Frankfurt und München. Drei Jahre später am 24. März 2006 meldet die Fluglinie, nun "Styrian Airways", Insolvenz an.



Geburtstage: Anton Hansch, öst. Landschaftsmaler (1813-1876); Édouard Claparède, schwz. Psychologe (1873-1940); Malcolm Muggeridge, brit. Journalist (1903-1990); Adolf Butenandt, dt. Chemiker; Nobelpreis 1939 (1903-1995); Christian Poncelet, frz. Politiker (1928-2020); Marika Kilius, ehem. dt. Eiskunstläuferin (1943); Roland Koch, dt. Manager, Rechtsanwalt und ehem. Politiker (1958); Jim Parsons, US-Schauspieler (1973).

Todestage: Elisabeth I., Königin von England (1558-1603); Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield, brit. Staatsmann (1694-1773); Eduard Ameseder, öst. Maler (1856-1938); Königin Mary von England (geb. Fürstin von Teck) (Großmutter von Elizabeth II.) (1867-1953); Franz Böheim (eigtl. F. Böhm), öst. Schauspieler; Burgschauspieler (1909-1963); John Richard Hersey, US-Autor (1914-1993); Richard Widmark, US-Schauspieler (1914-2008); Hans Hermann Groër, öst. kath. Theologe; Kardinal; 1986-1995 Erzbischof von Wien (1919-2003); Lys Assia, schwz. Sängerin (1924-2018); José Antonio Abreu, venez. Komponist, Ökonom und Sozialreformer (1939-2018).

Namenstage: Katharina, Elias, Bernulph, Gabriel, Friederike, Simon, Katrin, Aldemar, Karin, Berta.