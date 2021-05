Unter Montag, 24. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1431: Jeanne d'Arc unterschreibt angesichts des ihr drohenden Feuertodes eine Abschwörungsformel (die sie später widerruft) und wird zu lebenslanger Haft begnadigt.

1921: Bei den ersten Direktwahlen in Nordirland siegt die protestantische Ulster Unionist Party.

1941: Das deutsche Schlachtschiff "Bismarck" versenkt im Nordatlantik den britischen Kreuzer "Hood": 1.300 Menschen sterben.

1956: In Dießen am Ammersee wird das erste deutsche SOS-Kinderdorf eröffnet.

1956: Zum ersten Mal findet der Grand Prix Eurovision de la Chanson statt. Siegerin ist die Schweizerin Lys Assia mit dem Titel "Refrain".

1961: In Klagenfurt finden zwischen den beiden Außenministern Bruno Kreisky und Antonio Segni Verhandlungen über Südtirol statt, welche am 25. Mai ergebnislos abgebrochen werden. Infolgedessen wird der Andreas-Hofer-Gedenkstein in Cittadella bei Mantua von Mitgliedern eines italienischen Freikorps in die Luft gesprengt.

1991: Ein UNO-Plan zur Beendigung des Bürgerkrieges wird von der afghanischen Regierung akzeptiert.

2001: Die USA und China einigen sich nach langwierigen Verhandlungen auf die Demontage und Rückführung eines auf der Insel Hainan im Südchinesischen Meer notgelandeten amerikanischen Spionageflugzeugs.



Geburtstage: Gabriel Daniel Fahrenheit, dt. Physiker (1686-1736); Sir William John Haley, brit. Journalist (1901-1987); Ne Win, Staatschef von Myanmar (1911-2002); Alexander W. Bauer, dt. Schriftsteller (1921-2011); Samy Molcho, israel.-öst. Pantomime (1936); Bob Dylan, US-Folk-Musiker; Nobelpreis 2016 (1941); Sean Kelly, ehem. irischer Radrennfahrer (1956); Éric Cantona, ehem. frz. Fußballspieler und Schauspieler (1966).

Todestage: José Asunción Silva, kolumbian. Dichter (1865-1896); Emil Fahrenkamp, dt. Architekt (1885-1966); Luciano Folgore, ital. Schriftsteller (1888-1966); John Abbott, brit. Schauspieler (1905-1996); Karl Kögler, öst. Komponist (1918-2001).

Namenstage: Vinzenz, Dagmar, Magdalena, Esther, Johanna, Hildebert, Susanna, Auxilia.