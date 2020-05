Unter Sonntag, 24. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1370: Friede von Stralsund: Der Sieg über Dänemark und Norwegen vollendet die Vormachtstellung der Hanse in Nordeuropa.

1810: Am Wiener Burgtheater wird Ludwig van Beethovens Egmont-Ouvertüre, Op. 84, uraufgeführt.

1900: Großbritannien annektiert den Oranje-Freistaat in Südafrika.

1930: Mit der Ankunft in Port Darwin beendet die britische Fliegerin Amy Johnson als erste Frau den 20-tägigen Alleinflug von Großbritannien nach Australien (6.150 km).

1935: In deutschen Städten verstärkt sich die Boykott-Propaganda gegen Juden. Beginn systematischer Gewaltakte von SA-Trupps; Berlin bleibt zunächst wegen der Auslandswirkung von der Kampagne ausgenommen.

1940: In Flandern nehmen deutsche Truppen Gent und Kortrijk, an der Kanalküste Boulogne. Calais wird eingeschlossen.

1960: Die USA starten den Frühwarn- und Aufklärungs-Satelliten "Midas II" gegen Raketenangriffe.

2000: Auf Anordnung von Ministerpräsident Ehud Barak räumt die israelische Armee innerhalb von 48 Stunden den Südlibanon und beendet damit die 22-jährige Okkupation. Die in Israels Diensten stehende Söldnermiliz "Südlibanesische Armee" bricht zusammen, schiitische Hisbollah-Verbände rücken in das geräumte Gebiet vor.

2005: Papst Benedikt XVI. ernennt den bisherigen Generalvikar Elmar Fischer zum neuen Bischof der Diözese Feldkirch. Er folgt Klaus Küng, der die Diözese St. Pölten übernimmt.

2015: Der 60. Eurovision Song Contest geht in Wien mit dem Favoritensieg von Schwedens Måns Zelmerlöw zu Ende. Seit dem 16. Mai hatte das musikalische Großevent mit rund 200 Millionen Zuschauern in der Bundeshauptstadt regiert - samt Euroclub als Feierlocation, Eurovision Village als Fanmeile am Rathausplatz und Fan Café für die eingefleischten ESC-Anhänger. Gastgeberbonus gibt es jedoch keinen. So erleben Österreichs Vertreter, die Makemakes, beim Finale in der Wiener Stadthalle eine Enttäuschung und landen ohne einen einzigen Punkt vor Deutschlands Ann Sophie auf dem vorletzten Platz des Teilnehmerfelds.



Geburtstage: Jan Christiaan Smuts, südafr. Staatsmann (1870-1950); Marcel Janco, israel. Maler (1895-1984); Eduardo De Filippo, ital. Theaterschauspieler und -autor (1900-1984); Michail Scholochow, russ.-sowj. Schriftst.; Nobelpreis 1965 (1905-1984); Melinda Esterházy, ungar.-öst. Großgrundbesitzerin (1920-2014); Mai Zetterling, schwed. Schauspielerin (1925-1994); Karl Löbl, öst. Journalist/Kulturkritiker (1930-2014); Joseph Brodsky, russ.-US-Dichter, Nobelpreis 1987 (1940-1996); Priscilla Presley, US-Schauspielerin (1945); Fritz Scheuch, öst. Nationalökonom (1945); Kristin Scott Thomas, brit. Schauspielerin (1960); Guy Fletcher, brit. Musiker (Dire Straits) (1960).

Todestage: Madeleine-Sophie Barat, frz. Nonne; Gründern des Ordens der Sacré-Cœur-Schwestern (1779-1865); N. O. Scarpi, öst.-schweiz. Schriftsteller (1888-1980); Giuseppe Santomaso, ital. Maler (1907-1990); Sir Harold Wilson, Baron of Rievaulx, brit. Staatsmann und Premierminister (1916-1995); Anneliese Rothenberger, dt. Opernsängerin (1924-2010).

Namenstage: Vinzenz, Dagmar, Magdalena, Esther, Johanna, Hildebert, Susanna, Auxilia.

Quelle: SN