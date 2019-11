Unter Sonntag, 24. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1859: Charles Darwin veröffentlicht sein Werk "Vom Ursprung der Arten".

1874: Der Amerikaner Joseph Glidden lässt sich die Erfindung des Stacheldrahtes patentieren.

1904: In Stockton in Kalifornien wird der erste Raupenschlepper, die Holt-Dampfzugmaschine Nr. 77, getestet.

1914: Zur Bestreitung außerordentlicher Militärausgaben beantragt die deutsche Regierung im Reichstag die Bereitstellung von fünf Milliarden Mark.

1939: Das Organisationskomitee für die V. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen (1940) gibt nach Kriegsausbruch seinen Auftrag an das IOC zurück.

1959: Der deutsche Ingenieur Felix Wankel stellt den ersten Kreiskolbenmotor vor (sogenannter Wankel-Motor).

1964: Über Stanleyville (heute Kisangani) springen belgische Fallschirmjäger ab und befreien 1.600 Geiseln aus der Gewalt kongolesischer Rebellen, die unter Führung des Marxisten Gaston Soumialot am 5. August eine "Volksrepublik" ausgerufen hatten.

1974: US-Präsident Gerald Ford und der sowjetische Parteichef Leonid Breschnjew einigen sich in Wladiwostok auf ein neues Zehnjahresabkommen zur Begrenzung strategischer Offensivwaffen.

1989: Nach einer neuerlichen Massendemonstration in Prag und dem triumphalen Empfang von Alexander Dubček, der Symbolfigur des "Prager Frühling" 1968, treten auf einer ZK-Sondersitzung Parteichef Miloš Jakeš und das gesamte Parteipräsidium der tschechoslowakischen Kommunisten zurück.

1989: Nach der Ermordung von Präsident René Moawad wählt das libanesische Parlament den pro-syrischen maronitischen Politiker Élias Hraoui zum neuen Staatsoberhaupt. Hraoui bildet eine Regierung der nationalen Einheit und beendet den 15-jährigen Bürgerkrieg.

2004: Die jüngste Kriminalitätsstatistik löst eine neue Asyl-Debatte aus. Nach Zahlen des Innenministeriums wurden im Jahr 2004 30 bis 40 Prozent der Asylbewerber von der Polizei angezeigt. FPÖ und ÖVP sehen sich in ihren Forderungen nach einem schärferen Asylrecht bestätigt. Hilfsorganisationen bezweifeln allerdings die Zahlen. amnesty international spricht offen von Manipulation.



Geburtstage: Zachary Taylor, 12. US-Präsident 1849/50 (1784-1850); Henri de Toulouse-Lautrec, frz. Maler (1864-1901); António Óscar de Fragoso Carmona, portug. Staatsmann (1869-1951); Lynn Russell Chadwick, brit. Bildhauer (1914-2003); Agostino Casaroli, ital. Kurienkardinal (1914-1998); Kurt Heintel, öst. Schauspieler (1924-2002); Emir Kusturica, bosn. Filmregisseur (1954); Maria Höfl-Riesch, dt. Skirennläuferin (1984).

Todestage: Georges Clemenceau, frz. Staatsmann (1841-1929); Helmut Janatsch, öst. Kammerschauspieler (1918-1989); Arthur Hailey, kan.-brit. Autor (1920-2004).

Namenstage: Virgil, Chrysogonus, Modestus, Flora, Albert, Johannes, Emilie, Herta, Balsam, Mercurius.

Quelle: SN