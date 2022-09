24. September 1982: Uraufführung des Theaterstücks "Clara S." von Elfriede Jelinek im Schauspielhaus Bonn

Unter Samstag, 24. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1812: Manuel Belgrano, der Führer der argentinischen Aufständischen, besiegt die Spanier in der Schlacht von San Miguel de Tucumán.

1852: Der Franzose Henri Giffard fliegt erstmals mit einem mit Leuchtgas gefüllten, 43,8 Meter langen Luftschiff.

1872: Uraufführung von "Ein Bruderzwist im Hause Habsburg" von Franz Grillparzer im Stadttheater Wien.

1872: Eröffnung der internationalen Meterkonferenz in Paris an der 20 Staaten beteiligt sind. Sie beschließt, für Meter und Kilogramm neue Normale aus Platiniridium anzufertigen und diese in Paris zu hinterlegen.

1912: Papst Pius X. bestimmt in der Enzyklika "Singulari quadam", dass in einem katholischen Arbeiterverein Organisierte auch einer christlichen Gewerkschaft angehören dürfen.

1922: In Nürnberg kommt es zur Wiedervereinigung von SPD und USPD.

1927: Im Akademietheater Wien wird das Schauspiel "XYZ" von Klabund uraufgeführt.

1937: In Anwesenheit des Autors wird im Neuen Deutschen Theater Prag Ödön von Horváths Komödie "Ein Dorf ohne Männer" uraufgeführt.

1942: Hitler löst Generalstabschef Franz Halder durch General Kurt Zeitzler ab.

1952: Rumänien erhält eine neue Verfassung, die neben der Nationalversammlung die Funktionen der Volksräte unterstreicht.

1967: Eröffnung der ersten Donaubrücke aus Spannbeton bei Grein.

1972: Karl Schiller erklärt seinen Austritt aus der SPD.

1972: Bundeskanzler Brandt sagt, seiner Ansicht nach sei bei Partei- und Fraktionsübertritten einiger Abgeordneter Korruption im Spiel gewesen.

1982: Uraufführung des Theaterstücks "Clara S." von Elfriede Jelinek im Schauspielhaus Bonn.

1997: Im Landesgericht platzt der Prozess gegen einen Bankräuber: Sein Verteidiger ist "sternhagelvoll". Als der Jurist beim Versuch eines Schlussplädoyers mit den Worten "I waß net, auf Wiederschaun" in den seligen Alko-Schlaf fällt, wird die Verhandlung abgebrochen.

2002: In Deutschland stehen die Bundestagsfraktionen von SPD und CDU unter neuer Führung. SPD-Generalsekretär Franz Müntefering wird mit 90,1 Prozent aller abgegebenen Stimmen zum neuen SPD-Fraktionschef gewählt, Angela Merkel mit 88,1 Prozent zur neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion.

2002: Der britische Premierminister Tony Blair wirft dem Irak vor, konkrete militärische Pläne für einen Einsatz von Massenvernichtungswaffen bereit zu halten.

2002: Bei einem israelischen Truppenvorstoß in Gaza kommen mindestens neun Palästinenser ums Leben, 24 Menschen werden verletzt. Der UNO-Sicherheitsrat fordert Israel in einer Resolution auf, die Belagerung des palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat in Ramallah zu beenden. Auch Papst Johannes Paul II. und die EU rufen eindringlich zu einem Ende der Offensive gegen Arafat auf.

2002: Deutschland und die Niederlande wollen gemeinsam die Führung der internationalen Schutztruppe in Afghanistan (ISAF) übernehmen.

2017: Die Deutschen verpassen bei der Bundestagswahl ihrer Großen Koalition einen massiven Denkzettel: Die CDU/CSU bleibt zwar stärkste Partei, fällt aber auf ihr schwächstes Ergebnis seit 1949, die SPD stürzt überhaupt auf ein Rekordtief. Die rechtsextreme AfD dagegen verdreifacht sich fast und zieht in den Bundestag ein. Auch die FDP kehrt in den Bundestag zurück (4,8), Linke und Grüne verbuchen minimale Zugewinne.



Geburtstage: Horace Walpole, brit. Schriftsteller (1717-1797); Alfons Petzold, öst. Dichter (1882-1923); Max Krell, dt. Schriftsteller (1887-1962); Ruhollah Khomeini, iran. Schiitenführer (1902-1989); Albert Jenny, schweiz. Komponist (1912-1992); Richard Piaty, öst. Arzt/Politiker (1927-2014); Harald Weinrich, dt. Linguist (1927-2022); Walter Wallmann, dt. Politiker (1932-2013); Lois Weinberger, öst. Künstler (1947-2020).

Todestage: Alexander Radischtschew, russ. Dichter (1749-1802); Mike Webster, US-NFL-Legende (1952-2002).

Namenstage: Rupert, Mercedes, Virgil, Gerhard, Robert, Gerd, Giselher, German, Theodora, Hermann.