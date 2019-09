Unter Dienstag, 24. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

774: Der erste Salzburger Dom, erbaut unter Bischof Virgil, wird eingeweiht.

1789: Der oberste Bundesgerichtshof der USA wird durch den Federal Judiciary Act geschaffen.

1869: Goldspekulationen bewirken an der New Yorker Wallstreet erstmals einen "Schwarzen Freitag".

1889: Die Utrechter Kirche, deren Mitglieder heute Altkatholiken sind, verwirft unter anderem das universale Lehr- und Jurisdiktionsprimat des Papstes.

1914: In der Aisne-Schlacht in Frankreich dirigieren zwei britische Piloten erstmals Artilleriefeuer über Bord-Boden-Funk.

1919: In Wien lösen sich die Landesregierungen von Deutsch-Böhmen, des Sudetenlandes und von Südmähren auf.

1929: Von Ernst Wiechert erscheint der Roman "Die kleine Passion".

1929: Mit einem Regierungsdekret streicht die Sowjetunion den Samstag und Sonntag und verkürzt die Woche auf vier Arbeitstage und einen Ruhetag um die Produktion zu steigern. 1939 wird diese Kalenderreform wieder durch die 7-Tage-Woche ersetzt.

1939: In Berlin werden die Ratifikationsurkunden des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes vom 23. August ausgetauscht.

1944: Der ungarische Reichsverweser Miklós von Horthy entsendet insgeheim eine Waffenstillstandsdelegation nach Moskau.

1944: Hitler unterzeichnet das letzte Gesetz in seiner Funktion als Reichskanzler, das "Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Wehrgesetzes".

1959: Der deutsche Schriftsteller und Grafiker Günter Grass veröffentlicht seinen ersten Roman "Die Blechtrommel".

1964: Willi Stoph wird als Nachfolger des verstorbenen Otto Grotewohl Ministerpräsident der DDR.

1964: In Ostberlin wird eine zweite Passierscheinvereinbarung mit einer Laufzeit von zwölf Monaten unterzeichnet.

1964: Die jordanische Militärregierung tritt zurück, in Amman und Irbid gehen die blutigen Kämpfe zwischen Armee und Palästinensern weiter.

1969: Das Verhandlungskomitee der Sozialpartner einigt sich auf die etappenweise Einführung der 40-Stunden-Arbeitswoche.

1979: Die früheren sowjetischen Eiskunstlauf-Weltmeister und Olympiasieger der Paare, Ludmilla Beloussowa und Oleg Protopopow bitten in der Schweiz um politisches Asyl.

1989: In Leipzig findet das erste landesweite Treffen der DDR-Opposition statt.

1999: Der ehemalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti wird im Prozess um die Ermordung eines Journalisten in erster Instanz freigesprochen.

2004: Bei einem Großfeuer wird der Gebäudekomplex des Schuh-Ski-Hauses auf dem Freizeitareal "Copa Cagrana" im 22. Wiener Gemeindebezirk zerstört. Drei Jahre später werden drei Verdächtige wegen Brandstiftung festgenommen.

2009: Aids-Forscher melden einen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen die Immunschwächekrankheit. Dieser reduziere das Risiko einer Infektion mit dem HI-Virus um 31,2 Prozent, erklären die Forscher in Bangkok. Vorausgegangen sei der bisher weltgrößte Impftest.



Geburtstage: Grigori Fürst Potemkin, russ. Politiker (1739-1791); Ismet Inönü, türk. Politiker (1884-1973); Horst Winter, dt.-öst. Schlagersänger (1914-2001); Andrzej Panufnik, brit. Komponist poln. Herkunft (1914-1991); Francisco García Pavón, span. Schriftsteller (1919-1989); Willy Kralik, öst. Rundfunkmoderator (1929-2003); Manfred Wörner, dt. Polit./NATO-Gen.sekr. (1934-1994); Dieter Schwarz, dt. Unternehmer; Eigentümer der "Schwarz-Gruppe" und Gründer der "Lidl-Discount-Kette" (1939); Anneliese Rohrer, öst. Journalistin und Autorin (1944); Andreas Aigner, öst. Rallyefahrer (1984).

Todestage: Pedro I., Kaiser v. Brasilien (1798-1834); Hugo Thimig, dt.-öst. Schauspieler (1854-1944); Carl Laemmle, dt./US-Filmproduzent (1867-1939); Richard Nowotny, ehem. Solotänzer u. Ballettmeister der Wiener Staatsoper (1926-2014); Ruth Niehaus, dt. Schausp./Regisseurin (1928-1994); Françoise Sagan, frz. Schriftstellerin (1935-2004).

Namenstage: Rupert, Mercedes, Virgil, Gerhard, Robert, Gerd, Giselher, German, Theodora, Hermann.

Quelle: SN