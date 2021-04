Unter Sonntag, 25. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1606: Der Bruderzwist im Hause Habsburg beginnt. Bei Geheimverhandlungen aller habsburgischen Erzherzöge in Wien, angeregt von Bischof Melchior Khlesl, wird Erzherzog Matthias zum Oberhaupt des Hauses Habsburg ernannt.

1626: Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, besiegt an der Dessauer Elbbrücke den protestantischen Söldnerführer Graf von Mansfeld.

1876: Heinrich von Kleists Drama "Penthesilea" wird im Berliner Schauspielhaus uraufgeführt.

1926: Arturo Toscanini dirigiert an der Mailänder Scala die posthume Uraufführung von Giacomo Puccinis Oper "Turandot".

1926: Von der Jungen Bühne Berlin wird Marieluise Fleißers Stück "Fegefeuer in Ingolstadt" uraufgeführt.

1941: Deutsche Truppen landen auf der nördlichen Ägäisinsel Lemnos.

1946: Die SPÖ lehnt jede Aktionsgemeinschaft mit der KPÖ ab. Der diesbezügliche Konflikt führt später zum Parteiausschluss des SPÖ-Zentralsekretärs Erwin Scharf und dessen Übertritt zur KPÖ.

1971: 60.000 Männer lassen sich in der südwestindischen Stadt Ernakulam gegen Geschenke und drei Tage Urlaub freiwillig sterilisieren. Die Regierung unter Indira Gandhi versucht auf diese Weise, die Überbevölkerung zu bekämpfen.

1976: Bei den Parlamentswahlen in Portugal werden die Sozialisten unter Mário Soares stärkste Partei.

1986: BRD: Offizielle Stellen bestätigen Zeitungsberichte, wonach ein Anschlag auf die Strafanstalt Celle 1978 vom Verfassungsschutz inszeniert war.

2001: Der philippinische Ex-Präsident Joseph Estrada, dem Korruption und Machtmissbrauch zur Last gelegt werden, wird verhaftet.

2001: Personalrochade in der SPÖ: Geschäftsführender Klubobmann Peter Kostelka wechselt in die Volksanwaltschaft, Nachfolger wird der frühere Zentralsekretär Josef Cap.



Geburtstage: Marco Enrico Bossi, ital. Organist/Komp. (1861-1925); Sally Salminen, finn. Erzählerin (1906-1976); Karel Appel, niederl. Maler (1921-2006); Gertrude Fröhlich-Sandner, öst. Politikerin (1926-2008); Bertrand Tavernier, frz. Filmregisseur (1941-2021); Markus Lüpertz, dt. Maler und Bildhauer (1941); Peter Skalicky, öst. Physiker; von 1991-2011 Rektor der Technischen Universität Wien (1941); Elfriede Czurda, öst. Lyrikerin (1946); Strobe Talbott, US-Politiker, Diplomat und Journalist (1946); Anja Pärson, schwed. Ex-Skirennläuferin (1981); Felipe Massa, brasilianischer Rennfahrer (1981).

Todestage: Jakob Philipp Fallmerayer, öst. Schriftsteller, Historiker, Orientalist und Publizist (nach anderen Angaben 26. 4.) (1790-1861); Paul Renner, dt. Grafiker (1878-1956); Erich Engels, dt. Filmregisseur (1889-1971); Maurice Roelants, fläm. Schriftsteller (1895-1966); Alexander Brailowsky, russ. Pianist (1896-1976); Karl Blessing, dt. Bankfachmann, 1958-1969 Präsident der Deutschen Bundesbank (1900-1971); Sir Carol Reed, brit. Regisseur (1906-1976); Rudolf Wessely, öst. Schauspieler (1925-2016); Heidi Pataki, öst. Autorin (1940-2006); Michele Alboreto, ital. Rennfahrer (1956-2001).

Namenstage: Markus, Erwin, Franka, Armin, Hermann, Heribald, Bernhard, Basilius, Floribert, Philo.