Unter Mittwoch, 25. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1891: Bei der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main gelingt zum ersten Mal die Übertragung von elektrischer Energie über etwa 175 Kilometer.

1906: Bei einem Bombenanschlag russischer Sozialrevolutionäre auf Ministerpräsident Pjotr Stolypin kommen bei St. Petersburg 24 Menschen ums Leben, Stolypin selbst bleibt unverletzt.

1921: Die USA, die 1917 in den Ersten Weltkrieg eingetreten waren, schließen Friedensverträge mit Deutschland und Österreich.

1931: In Großbritannien bildet Premierminister Ramsay MacDonald angesichts der schweren Wirtschaftskrise eine Regierung der Nationalen Einheit.

1931: Aus dem New Yorker CBS-Studio wird erstmals ein Boxkampf im Fernsehen übertragen.

1936: Die im "Prozess der 16" in Moskau zum Tode verurteilten Bolschewiken, unter ihnen Kamenew und Sinowjew, die mit Stalin in Konflikt geraten waren, werden hingerichtet.

1936: In Berlin wird die Filmkomödie "Ungeküsst soll man nicht schlafen gehn" mit Liane Haid und Heinz Rühmann uraufgeführt.

1956: Die gegen Frankreich kämpfende Nationale Befreiungsfront (FLN) Algeriens verabschiedet ihr Programm der antikolonialen Revolution.

1976: Der französische Premierminister Jacques Chirac tritt nach Differenzen mit Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing zurück und ruft zur Neugründung der gaullistischen Bewegung auf. Regierungschef wird - als erster Nicht-Gaullist seit 1958 - der parteilose Wirtschaftsexperte Raymond Barre.

1981: Der Mörder von Ex-Beatle John Lennon, Mark Chapman, wird in New York zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt. Er hatte den Musiker am 8. Dezember 1980 vor dessen Wohnung erschossen.

1981: Die US-Sonde "Voyager-2" passiert den Saturn in 101.000 km Entfernung und funkt Bilder zur Erde zurück.

1991: Weißrussland erklärt sich für souverän.

2001: Im Osloer Dom wird der norwegische Thronfolger Haakon mit der Bürgerlichen Mette-Marit Tjessem-Høiby getraut. Die neue Kronprinzessin bringt ein kleines Kind in die Ehe mit.

2011: Apple-Chef Steve Jobs tritt nach monatelanger gesundheitsbedingter Auszeit zurück. Sein Nachfolger wird der bisherige Geschäftsführer Tim Cook.



Geburtstage: Ludwig I., König von Bayern (1786-1868); Emil T. Kocher, schwz. Chirurg; Nobelpreis 1909 (1841-1917); Eugen Gerstenmaier, dt. Politiker (1906-1986); Frederick C. Robbins, US-Bakteriologe; Nobelpreis 1954 (1916-2003); Rob Halford, brit. Heavy-Metal-Sänger (Judas Priest) (1951); Billy Ray Cyrus, US-Country-Sänger (1961).

Todestage: David Hume, schott. Philosoph und Historiker (1711-1776); Adolph Tidemand, norw. Maler (1814-1876); Julius Tandler, öst. Mediziner und Politiker (1869-1936); Lew Kamenew (eigtl. Rosenfeld), sowj. Politiker (1883-1936); Grigori Sinowjew (eigtl. Radomylski), sowj. Politiker (1883-1936); Alfred C. Kinsey, US-Soziologe und Sexualforscher (1894-1956); Eyvind Johnson, schwed. Schriftsteller; Nobelpreis 1974 (1900-1976); Niven Bush, US-Schriftsteller (1903-1991); Joseph Stefano, US-Drehbuchautor ("Psycho") (1922-2006); John Chambers, US-Maskenbildner (1923-2001); Volkmar Parschalk, Journalist/Kritiker; langjähriger Ö1-Kulturchef (1934-2016); Aaliyah, US-R'n'B-Sängerin (1979-2001).

Namenstage: Ludwig, Elvira, Josef, Calasanz, Ebba, Patricia, Gaudenz, Christoph, Gregor, Adalbert, Genesius.