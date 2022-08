25. August 2012: Der erste Mensch auf dem Mond ist tot: Neil Armstrong stirbt im Alter von 82 Jahren nach einer Herzoperation

Unter Donnerstag, 25. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1902: Die Transsibirische Eisenbahn ist fertig gestellt: Für die 9.000 Kilometer lange Reise von Moskau nach Wladiwostok am Pazifischen Ozean benötigt man neun Tage.

1917: Urteilsspruch gegen die Anführer des Aufstands der deutschen Hochseeflotte; Von den fünf Todesurteilen werden zwei vollstreckt. Hingerichtet werden der Oberheizer Max Reichpietsch und der Heizer Albin Köbis.

1937: Spanischer Bürgerkrieg: Aufständische Franco-Truppen erobern nach zwölftägigen Kämpfen mit massiver deutscher Luftunterstützung die Stadt Santander.

1947: Das bulgarische Parlament ratifiziert den Friedensvertrag mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs.

1952: Erster Atlantik-Flug hin und zurück an einem Tag.

1967: Deutschland strahlt als erster europäischer Staat Fernsehsendungen in Farbe aus. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) sendet als erste reguläre Farbsendung das Unterhaltungsprogramm "Der goldene Schuss". Österreich strahlt sein erstes Fernsehprogramm in Farbe am 1. Jänner 1969 aus.

1972: Die Volksrepublik China erhebt im Weltsicherheitsrat ihr erstes Veto, um die Aufnahme des neuen Staates Bangladesch in die Vereinten Nationen zu verhindern. (Peking betrachtet sich als Verbündeter Pakistans, dessen östlicher Teil sich mit indischer Hilfe in einem verlustreichen Sezessionskrieg eigenständig gemacht hat.)

1977: In Bleiburg in Kärnten führt die Aufstellung einer zweisprachigen (deutschen und slowenischen) Ortstafel auf privatem Grund zu heftigen Protesten.

1977: In Karlsruhe kann ein Raketenangriff von Terroristen auf den Sitz der deutschen Bundesanwaltschaft in letzter Minute verhindert werden.

1987: Westliche Banken erklären Nordkorea für zahlungsunfähig, nachdem Pjöngjang seit drei Jahren keine Zinszahlungen mehr leistet.

1992: Der deutsche Bauer-Verlag stellt das Erscheinen der 1948 gegründeten Illustrierten "Quick" ein.

1992: Die Gewaltexzesse gegen Asylanten in Rostock erreichen mit Brandstiftungen in einem Heim ihren Höhepunkt. Das zu späte Eingreifen der Polizei stößt auf Empörung.

2002: In Deutschland findet das erste TV-Duell von Kanzlerkandidaten vor einer Bundestagswahl statt: Amtsinhaber Gerhard Schröder und sein Herausforderer Edmund Stoiber (CDU/CSU) stehen eine Stunde zu vorgegebenen Fragen Rede und Antwort. 15 Millionen Fernsehzuschauer verfolgen die Konfrontation.

2012: Der erste Mensch auf dem Mond ist tot: Neil Armstrong stirbt im Alter von 82 Jahren nach einer Herzoperation. Armstrong leitete die Mondlandungsmission von "Apollo 11" und betrat am 20. Juli 1960 als erster Mensch den Mond.



Geburtstage: Sean Thomas O'Kelly, irischer Politiker (1882-1966); Erich Honecker, dt. Politiker (1912-1994); Fukuda Tsuneari, japan. Dramatiker, Übersetzer und Literaturkritiker (1912-1994); Mel Ferrer, US-Schauspieler (1917-2008); Lou van Burg, niedl. Entertainer (1917-1986); Hellmut Andics, öst. Publizist/Historiker (1922-1998); Marie Marcks, dt. Karikaturistin (1922-2014); Klaus Wildbolz, öst. Schauspieler (1937-2017); Hilde Zach, öst. Politikerin (1942-2011); Anne Archer, US-Schauspielerin (1947); Taslima Nasreen (Nasrin), banglad. Schriftstellerin (1962); Amy (Elizabeth) McDonald, schott. Sängerin und Songschreiberin (1987); Blake Lively, US-Schauspielerin (1987).

Todestage: Wilhelm IV., der Weise, Landgraf von Hessen (1532-1592); Sir Wilhelm Herschel, dt.-engl. Astronom (1738-1822); Michael Faraday, brit. Physiker und Chemiker (1791-1867); Leo Perutz, öst. Schriftsteller (1882-1957) (nach anderen Angaben 1884-1957); Paul Muni, öst.-US-Schauspieler (1895-1967); Otto Höfler, öst. Germanist (1901-1987); Erik Arnberger, öst. Kartograf (1917-1987); William Warfield, US-Bass-Baritonsänger (1920-2002); Raymond Barre, ehem. frz. Premierminister und Wirtschaftswissenschafter (1924-2007); Neil Armstrong, US-Astronaut (1930-2012).

Namenstage: Ludwig, Elvira, Josef, Calasanz, Ebba, Patricia, Gaudenz, Christoph, Gregor, Adalbert, Genesius.