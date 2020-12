Unter Freitag, 25. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

800: Karl der Große wird in der Peterskirche von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt.

1705: 1.031 Bauern aus Sendling bei München, die sich gegen die österreichische Besetzung Bayerns erhoben haben, werden ermordet (Sendlinger Mordweihnacht).

1745: Mit dem Frieden von Dresden endet der Zweite Schlesische Krieg: Österreich unter Maria Theresia erneuert den Verzicht auf das von Preußen eroberte Schlesien.

1805: Der Friede von Preßburg zwischen Frankreich und Österreich wird geschlossen. Ende des dritten Koalitionskrieges.

1895: Die französischen Peugeot-Werke bauen den ersten Lieferwagen mit Benzinmotor.

1915: Der serbische König Peter I. flüchtet nach Italien.

1920: In München erscheint die erste Nummer des NSDAP-Organs "Völkischer Beobachter".

1945: Großbritannien, Frankreich und die USA nehmen Konsultationen über die Gestaltung ihrer Beziehungen zum spanischen Franco-Regime auf. Sie drücken den gemeinsamen Wunsch aus, diese Diktatur durch eine demokratische Regierung ersetzt zu sehen. Die republikanische Exilregierung in Mexiko spricht sich einen Tag später gegen "jede Einmischung ausländischer Mächte" aus.

1980: In Zürich kommt es bei Demonstrationen Jugendlicher für ein Jugendzentrum zu schweren Ausschreitungen.

2000: Bei einem Großbrand in einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Luoyang in Mittelchina sterben 309 Menschen. 60 Menschen entkommen den Flammen, sieben werden verletzt. Die Polizei nimmt die Organisatoren einer Tanzparty fest, welche eine Diskothek in dem Viertel ohne Genehmigung betrieben haben sollen.

2005: Papst Benedikt XVI. unterzeichnet seine erste Enzyklika Deus Caritas est (Gott ist die Liebe), in der er sich mit der Liebe in unterschiedlichen Dimensionen auseinandersetzt.



Geburtstage: Helena Rubinstein, US-Kosmetikunternehmerin (1870-1965); Theodor Innitzer, öst. Kardinal (1875-1955); Jürgen Roland, dt. Film-/Fernsehregisseur (1925-2007).

Todestage: Samuel de Champlain, frz. Forscher (1567-1635); Joseph Fouché, frz. Politiker (1759-1820); Nicolas Slonimsky, US-Musiker und Komponist russ. Hrkft. (1894-1995); Emmanuel Levinas, frz. Philosoph litau. Hrkft (1905-1995); Dean Martin, US-Sänger, Schauspieler, Entertainer (1917-1995); Birgit Nilsson, schwed. Opernsängerin (1918-2005); Carlos Pérez, venezuel. Staatspräsident (1922-2010).

Namenstage: Anastasius, Volkhard, Eugenia, Anastasia, Josefina, Theresia, Petrus.



