25. Dezember 1987: Das US-Nachrichtenmagazin "Time" kürt den sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow zum "Mann des Jahres" 1987

Unter Sonntag, 25. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

967: König Otto II., Sohn Ottos I., wird in Rom in Anwesenheit seines Vaters von Papst Johannes XIII. zum Mitkaiser gekrönt.

1492: Die "Santa Maria", das Flaggschiff von Christoph Kolumbus, erleidet Schiffbruch vor der Insel Hispaniola. Ein Teil der Besatzung bleibt in der auch mit Überresten des Schiffes gezimmerten Siedlung La Navidad zurück.

1902: In Moskau findet die Uraufführung der Oper "Kaschtschej bessmertnyj" (Der unsterbliche Kaschtschej) von Nikolai Rimski-Korsakow statt.

1917: Heftige italienische Angriffe zwischen Asiago und der Brenta werden von den österreichisch-ungarischen Truppen erfolgreich zurückgeschlagen.

1932: Ein Erdbeben der Stärke 7,6 in der chinesischen Provinz Gansu fordert etwa 70.000 Tote.

1947: Der Vatikan weist Gerüchte über eine kirchliche Unterstützung für die Schaffung eines katholischen bayerisch-österreichischen Staates zurück.

1962: In Tunesien wird eine militärische Verschwörung gegen Staatschef Habib Bourguiba aufgedeckt.

1977: Ägyptens Präsident Anwar el-Sadat und Israels Regierungschef Menachem Begin treffen in Ismailia zu Friedensgesprächen zusammen.

1977: In der Schweizer Stadt Vevey am Genfersee stirbt im Alter von 88 Jahren der in den USA zu Weltruhm gelangte britische Filmkünstler Charlie Chaplin.

1987: Das US-Nachrichtenmagazin "Time" kürt den sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow zum "Mann des Jahres" 1987.

1992: In Berlin demonstrieren 200.000 Menschen gegen Ausländerfeindlichkeit.

2002: Die durchgehende Elektrifizierung der 9.288 km langen Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Wladiwostok ist abgeschlossen. 73 Jahre nach Einführung der ersten elektrifizierten Teilstrecke der längsten Eisenbahnstrecke der Welt wird der letzte Teilabschnitt in der Küstenregion Primorje für den Verkehr freigegeben.

2007: Bei zwei Selbstmordanschlägen im Irak reißen am Christtag Attentäter rund 30 Menschen mit sich in den Tod, etwa 100 werden verletzt.



Geburtstage: Papst Pius VI. (Graf Giovanni Braschi) (1717-1799); Charlotte von Stein, Freundin Goethes (1742-1827); Cosima Wagner, Frau Richard Wagners (1837-1930); Conrad N. Hilton, US-Hotelier (1887-1979); Cab Calloway, US-Jazzmusiker (1907-1994); Claus Helmut Drese, dt. Opernregisseur und Theaterintendant (1922-2011); Fritz Fellner, öst. Historiker, Vater der Verleger Wolfgang und Helmut Fellner (1922-2012); Desireless (eig. Claudie Fritsch-Mentrop), frz. Sängerin (1952); Christian Fennesz, österr. Musiker (1962).

Todestage: Charlie Chaplin, US-Filmkünstler (1889-1977); Käthe Dorsch, dt. Theaterschauspielerin (1890-1957); Hermann Hakel, öst. Schriftsteller (1911-1987); Gabriel A. Almond, US-Politologe (1911-2002); Joachim Seyppel, dt. Schriftsteller (1919-2012); Giorgio Strehler, ital. Theaterregisseur (1921-1997); Erich Kellerhals, dt. Unternehmer; Media-Markt-Mitbegründer (1939-2017).

Namenstage: Anastasius, Volkhard, Eugenia, Anastasia, Josefina, Theresia, Petrus.