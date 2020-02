Unter Dienstag, 25. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1570: Papst Pius V. exkommuniziert die englische Königin Elisabeth I., Tochter von Heinrich VIII.

1965: In der Deutschen Demokratischen Republik tritt das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem in Kraft.

1990: Präsidentenwahlen in Nicaragua: Mit klarem Vorsprung schlägt die Oppositionskandidatin Violeta Barrios de Chamorro den sandinistischen Amtsinhaber Daniel Ortega.

2005: Nordkorea behauptet erstmals offiziell, im Besitz von Atomwaffen zu sein. Das Bekenntnis löst international Sorge aus.

2015: Der Nationalrat beschließt eine Reform des Islamgesetzes. Die Neufassung der aus dem Jahr 1912 stammenden Regelung bringt zwar ein Verbot der Finanzierung aus dem Ausland, aber auch Vorteile für die österreichischen Muslime, etwa die Etablierung eines islamisch-theologischen Studiums.



Geburtstage: Alice von Battenberg, Mutter von Philip, brit. Herzog von Edinburgh und Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (1885-1969); Philip C. Habib, US-Diplomat (1920-1992); Wolfgang Hinze, dt. Schauspieler (1935); Nestor Kirchner, argent. Politiker; Staatspräsident 2003-2007 (1950-2010).

Todestage: Emerich Sinelli, Fürstbischof von Wien (nach anderen Angaben 23. 2.)(1622-1685); Otto Ludwig, dt. Dichter (1813-1865); George R. Minot, US-amer. Mediziner; Nobelpreis 1934 (1885-1950); Mark Rothko, US-Maler (1903-1970); Rudolf Hausner, öst. Maler und Grafiker (1914-1995); Jack Clayton, brit. Regisseur (1921-1995); Robert Zeppel-Sperl, öst. Maler (1944-2005).

Namenstage: Walpurga, Adeltrud, Viktor, Adelhelm, Sebastian, Adam, Konstantin, Edeltraud.

