25. Jänner 1958: In Brüssel konstituiert sich der Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Unter Mittwoch, 25. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1153: Ein Heer des lateinischen Königreichs Jerusalem unter König Balduin III. beginnt mit der Belagerung von Askalon. Die Festungsstadt hat für die Kreuzfahrer hohen strategischen Wert. Von ihr aus konnte man die Landverbindung von Ägypten nach Syrien kontrollieren.

1308: Acht Könige und Königinnen sind anwesend, als der englische König Eduard II. die französische Prinzessin Isabelle, Tochter von König Philipp IV., in der Kathedrale von Boulogne-sur-Mer ehelicht.

1348: Ein verheerendes Erdbeben mit dem Epizentrum in Friaul zerstört Villach in Kärnten. Durch einen Erdrutsch des Dobratsch werden 17 Ortschaften zerstört. Mehr als tausend Menschen kommen ums Leben.

1533: Der englische König Heinrich VIII. heiratet die zweite seiner sechs Frauen, Anne Boleyn, obwohl Papst Clemens VII. die Auflösung der ersten Ehe mit Katharina von Aragon verweigert hat. Anne Boleyn wird die Mutter der späteren Königin Elisabeth I. und 1536 wegen angeblichen Ehebruchs und Hochverrats enthauptet.

1808: Als erstes Dampfschiff der Welt nimmt die "Cleremont" den Liniendienst auf. Der von Robert Fulton konstruierte Ruderdampfer legt die 240 Kilometer lange Strecke von New York nach Albany zurück.

1858: Die Tochter der englischen Königin Viktoria, Prinzessin Viktoria, wird in der Kapelle des Londoner St. James' Palace mit dem preußischen Kronprinzen und nachmaligen deutschen Kaiser Friedrich (III.) getraut. Der aus diesem Anlass zur Aufführung gebrachte Hochzeitsmarsch aus "Ein Sommernachtstraum" von Felix Mendelssohn Bartholdy wird daraufhin überaus populär.

1878: Erstmals wird ein Schiff mit einem Torpedo versenkt: Vor Batumi im Schwarzen Meer versenkt ein russisches Boot einen türkischen Zolldampfer.

1903: In Motihari in Indien kommt Eric Blair, der spätere britische Schriftsteller George Orwell, zur Welt. Mit seinem pessimistischen Roman "1984" erlangt er als Warner vor totalitären Denk- und Lebensformen Weltruhm.

1908: Die erste Oper der islamischen Welt, "Leyli va Madschnun" des aserbaidschanischen Komponisten Üzeyir Hajibayov, wird in Baku uraufgeführt. Sie basiert auf der in Zentralasien populären Liebesgeschichte von Leila und Madschnun.

1918: Der Allrussische Rätekongress verabschiedet in Petrograd die von Lenin verfasste "Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes".

1918: Einigung über die Wiederaufnahme des Post- und Telegrafenverkehrs zwischen Russland und den Mittelmächten.

1933: In Dresden werden bei einer kommunistischen Kundgebung gegen den Faschismus sieben Menschen durch Schüsse der Polizei getötet.

1938: In den Abendstunden zeigt sich auf dem nördlichen Himmel ein Nordlicht, welches in fast allen Ländern Europas zur gleichen Zeit zu sehen ist. Diese seltsame Naturerscheinung wird zum Anlass genommen, von einem bösen Vorzeichen für die Zukunft zu sprechen.

1943: In Casablanca in Marokko endet die Konferenz (seit 14. Jänner) von US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premier Winston Churchill mit der Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, Italiens und Japans.

1943: Hitler verlängert die Gesetzgebungsperiode des 1938 gewählten "Großdeutschen Reichstags" bis 1947. (Durch das sogenannte Ermächtigungsgesetz vom März 1933 waren die Gesetzgebungskompetenzen an die Reichsregierung übertragen worden).

1943: Sabotageakt im Flugzeugwerk Wiener Neustadt auf fünf Maschinen des Typs ME-109.

1948: Die französische Regierung unter Ministerpräsident René Mayer wertet den Franc um 44 Prozent ab und setzt sich mit einer Reihe von diskriminierenden Währungsmaßnahmen über die Vorbehalte des Internationalen Währungsfonds hinweg.

1958: In Brüssel konstituiert sich der Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

1983: Der Regierung des bolivianischen Präsidenten Hernán Siles Zuazo beschließt, den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, der in La Paz festgenommen wurde, an Frankreich auszuliefern.

1983: Papst Johannes Paul II. promulgiert mit der Apostolischen Konstitution "Sacrae Disciplinae Leges" die aktuelle Fassung des Codex des kanonischen Rechts.

1993: Beginn der Durchführung des von der FPÖ beantragten Volksbegehrens "Österreich zuerst" (Ausländervolksbegehren).

2003: Erstmals seit 14 Jahren dürfen Frauen in Afghanistan wieder eine Führerscheinprüfung ablegen und alleine Auto fahren. Organisiert werden die Kurse von einer deutschen Hilfsorganisation.

2008: In Anwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des serbischen Präsidenten Boris Tadić wird der Kauf einer Mehrheitsbeteiligung der russischen Gazprom am staatlichen serbischen Energiekonzern NIS für 400 Millionen Euro unterzeichnet. Zudem einigen sich die beiden Seiten über den Bau der Gaspipeline South Stream über serbisches Territorium.

2018: Bei einer Pressekonferenz teilen Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und ihr türkischer Kollege Mevlüt Çavuşoğlu mit, dass die österreichischen Archäologen ihre Grabungstätigkeit in der antiken Stadt Ephesos wieder aufnehmen dürfen.



Geburtstage: Georg Truchseß von Waldburg, genannt "der Bauernjörg", dt. Feldhauptmann (1488-1531); Mademoiselle Clairon, frz. Schauspielerin (1723-1803); Friedrich Heinrich Jacobi, dt. Schriftst. (1743-1819); Witold Lutosławski, poln. Komponist (1913-1994); Eva Zeller, dt. Schriftstellerin (1923-2022); Karl Walter Diess, öst. Schauspieler (1928-2014); Eduard Schewardnadse, letzter sowjet. Außenmin, ehem. Präsident von Georgien (1928-2014); Corazon Aquino, philipp. Politikerin (1933-2009); Etta James (eigtl. Jamesetta Hawkins), US-Blues-, Gospel- und Jazz-Sängerin (1938-2012); Roy Black (Gerhard Höllerich), dt. Schlagersänger (1943-1991); Agata Hikari, jap. Schriftstellerin (1943-1992); Paulus Manker, öst. Schauspieler (1958); Charlène Lynette, Fürstin von Monaco (1978).

Todestage: Ernst Lauda, öst. Mediziner; Internist (1892-1963); Peter Aschenbrenner, öst. Alpinist (1902-1998); Judith Hellwig, öst. Opernsängerin (1906-1993); Attila Cornelius Zoller, ung. Jazzmusiker (1927-1998).

Namenstage: Paul, Wolfram, Heinrich, Eberhard, Elsbeth, Titus, Tatjana, Gregor.