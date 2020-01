Unter Samstag, 25. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1830: Das polnische Parlament spricht dem russischen Zaren die Königskrone Polens ab und wählt einen Regentschaftsrat unter Vorsitz von Fürst Adam Czartoryski. Daraufhin erobern russische Truppen Polen.

1875: In New Haven (Connecticut) wird das weltweit erste Fernsprech-Vermittlungsamt in Betrieb genommen.

1915: In Deutschland wird mit der Gründung einer "Reichsverteilungsstelle" zur Lebensmittelversorgung die Brotkarte eingeführt.

1915: Das erste Telefongespräch zwischen New York und San Francisco wird geführt.

1925: Im Tal der Könige bei Luxor wird die Grabkammer von Tut-ench-Amun, dem Schwiegersohn von Pharao Amenophis IV. aus der 18. Dynastie (14. vorchristl. Jahrhundert) geöffnet. Das nahezu unversehrte Grab war bereits 1922 von dem britischen Archäologen Howard Carter entdeckt worden.

1955: Die Sowjetunion erklärt den Kriegszustand mit Deutschland für beendet.

1975: In Bangladesch wird die parlamentarische Demokratie abgeschafft, Scheich Mujibur Rahman regiert fortan diktatorisch.

1980: Abolhassan Bani-Sadr wird zum ersten Präsidenten der Islamischen Republik Iran gewählt.

1990: Der Orkan "Daria", der über Teilen West- und Mitteleuropas tobt, fordert mindestens 92 Todesopfer, 45 allein in Großbritannien.

1995: Der langjährige Wiener-Sportclub-Fußballer und ehemalige ÖFB-Teamchef Erich Hof erliegt im 59. Lebensjahr seinem Krebsleiden.

1995: Das Magazin "News" berichtet von einem Gespräch zwischen SP-Bundesgeschäftsführer Peter Marizzi und VP-Wehrsprecher Hermann Kraft über mögliche Provisionen an ihre beiden Parteien bei einem BH-Waffenankauf.

2000: Die FPÖ unter Jörg Haider und die ÖVP unter Wolfgang Schüssel nehmen Koalitionsverhandlungen auf. Der SPÖ-Vorsitzende und amtierende Bundeskanzler Viktor Klima muss sein Scheitern bei der Bildung einer Minderheitsregierung eingestehen.

2000: Der neue russische Präsident Wladimir Putin übernimmt den Vorsitz des Rates der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

2010: Der als "Chemie-Ali" bekannte Cousin des früheren irakischen Präsidenten Saddam Hussein wird hingerichtet. Ali Hassan al-Majid war unter anderem wegen des 1988 verübten Massakers im kurdischen Halabja mit rund 5.000 Toten zum Tode verurteilt worden.

2015: Das Bündnis der radikalen Linken (Syriza) gewinnt die Parlamentswahl in Griechenland mit großem Vorsprung. Die Partei von Alexis Tsipras erreicht rund 36 Prozent der Stimmen, verfehlt aber die absolute Mandatsmehrheit im neuen Parlament.



Geburtstage: Daniel Casper von Lohenstein, dt. Dichter (1635-1683); Moritz Daffinger, öst. Maler (1790-1849); Paul Pörtner, dt. Schriftsteller (1925-1984); António Ramalho Eanes, portug. General und Politiker (1935); Olivier Assayas, frz. Filmregisseur und Drehbuchautor (1955); Toru Iwatani, jap. Videospielentwickler ("Pacman") (1955); Xavier "Xavi" Hernández i Creus, ehem. span. Fußballspieler (1980).

Todestage: Ava Gardner, US-Schauspielerin (1922-1990); Erich Hof, öst. Fußballer und Trainer (1936-1995); Dieter Zehentmayr, öst. Karikaturist (1941-2005); Ali Hassan al-Madschid, irak. General ("Chemie-Ali"); Cousin Saddam Husseins (1941-2005); Demis Roussos, griech. Sänger (1946-2015).

Namenstage: Paul, Wolfram, Heinrich, Eberhard, Elsbeth, Titus, Tatjana, Gregor.



Quelle: SN