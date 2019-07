Unter Donnerstag, 25. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1139: Der portugiesische Graf Alfonse Henriques schlägt die Mauren bei Ourique und nimmt danach den Königstitel für Portugal an.

1564: Maximilian II. wird nach dem Tod seines Vaters Ferdinand I. deutscher Kaiser.

1689: König Ludwig XIV. von Frankreich erklärt den Engländern den Krieg.

1909: Der Franzose Louis Blériot überquert als erster Mensch den Ärmelkanal mit einem Flugzeug.

1914: Die "unbefriedigende Antwort Serbiens" auf das österreichische Ultimatum vom 23. Juli hat den Abbruch der diplomatischen Beziehung zwischen der Donaumonarchie und Serbien zur Folge. Mobilisierung Serbiens, Teilmobilisierung Österreich-Ungarns.

1929: Die zwölfmotorige Do-X, das größte Flugboot der Welt, startet vom Bodensee zu ihrem Jungfernflug.

1934: Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wird im Verlauf des nach wenigen Stunden zusammengebrochenen Nazi-Putsches am Ballhausplatz ermordet. Die Putschisten wollten den steirischen Ex-Landeshauptmann und Gesandten in Rom, Anton Rintelen, zum Kanzler ausrufen.

1949: Thomas Mann kommt nach 16-jähriger Emigration wieder nach Deutschland und nimmt den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt entgegen.

1959: Erstmals überquert ein Luftkissenboot des Typs Saunders-Roe SR-N1 den Ärmelkanal von Dover nach Calais.

1969: Einigung zwischen Österreich und Italien über den genauen Ablauf des "Operationskalenders" zur Neuregelung der Südtiroler Autonomie.

1969: US-Senator Edward Kennedy wird in Edgarton wegen Fahrerflucht zu zwei Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt.

1979: In Cannes wird der "Außenminister" der PLO, Zuhair Mohsen, auf offener Straße von bis heute Unbekannten erschossen.

1979: Israel gibt vertragsgemäß 6.000 Quadratkilometer der Sinai-Halbinsel an Ägypten zurück.

1984: Als erste Frau unternimmt die Kosmonautin Swetlana Sawizkaja aus der Raumstation Salut-7 einen Weltraumspaziergang.

1984: Die Bundesregierung übernimmt die Garantie für einen 950-Mio-DM-Bankkredit an die DDR, die dafür Erleichterungen im innerdeutschen Reiseverkehr gewährt.

1994: König Hussein von Jordanien und Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin unterzeichnen in Washington eine Erklärung, in der der seit 46 Jahren währende Kriegszustand zwischen beiden Ländern aufgehoben wird.

1994: Die 34-jährige Italienerin Manuela Lotti wird als neue "Miss Dickerchen" gewählt. Ihr Gewicht: 157 Kilogramm.



Geburtstage: Alfons I. der Eroberer, Graf von Portucalia 1112-1139, erster König von Portugal 1139-1185 (1109-1185); Agostino Steffani, ital. Komponist/Diplomat (1654-1728); Amalie Wilhemine Sievering, dt. Frauenrechtl. (1794-1859); Ferdinand Redtenbacher, öst. Ingenieur; Begründer des wissenschaftlichen Maschinenbaus (1809-1863); Thomas Eakins, US-Maler (1844-1916); Carl Miele, dt. Unternehmer u. Konstrukteur (1869-1938); Frank Fox (eigtl. Franz Fuchs), öst. Kapellmeister u. Filmmusikkomponist (1909-1965); Gianandrea Gavazzeni, ital. Komponist (1909-1996); Don Ellis, US-Jazzmusiker (1934-1978).

Todestage: Ferdinand I., röm.-dt. Kaiser (1503-1564); André Marie Chénier, franz. Dichter (1762-1794); Niklaus Riggenbach, schwz. Eisenbahnpionier (1817-1899); Jacob Johann Baron v. Uexküll, balt. Biologe (1864-1944); Engelbert Dollfuß, öst. Politiker (1892-1934); Eric Pohlmann, öst. Schausp. (1913-1979).

Namenstage: Jakob, Thomas, Thea, Meinold, Urs, Gloria, Johannes, Valentina, Theodulf, Willibold.

Quelle: SN