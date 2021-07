Unter Sonntag, 25. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1261: Kaiser Michael VIII. Palaiologos marschiert kampflos in Konstantinopel ein und stürzt das lateinische Kaisertum.

1936: Großbritannien lehnt die vom französischen Ministerpräsidenten Léon Blum vorgeschlagene direkte Hilfe für die republikanische Regierung Spaniens im Bürgerkrieg ab.

1946: Die USA zünden die zweite Versuchs-Atombombe auf dem Bikini-Atoll im Pazifik. Eine nahe Insel wird überflutet.

1956: Die Passagierschiffe "Andrea Doria" und "Stockholm" kollidieren vor der amerikanischen Küste, das italienische Schiff sinkt am nächsten Tag: 52 Tote.

1981: In Domat/Ems (Graubünden) werden sechs Schweizer Mädchen in ihrem Zelt von einer Schlammlawine begraben.

1986: Die Explosion einer vom RAF-Umfeld gelegten Autobombe vor dem Dornier-Konzern in Immenstaad am Bodensee richtet erheblichen Sachschaden an.

2006: Bei einem israelischen Angriff auf vier unbewaffnete Soldaten der UNO-Beobachtermission im Libanon werden der österreichische Major Hans-Peter Lang sowie ein Chinese, ein Finne und ein Kanadier getötet.

2016: Erster islamistischer Selbstmordanschlag in Deutschland: Im bayerischen Ansbach sprengt sich ein syrischer Flüchtling auf einem Platz vor einem Musikfestival in die Luft, 15 Menschen werden verletzt.



Geburtstage: Arturo Tosi, ital. Maler (1871-1956); Elisabeth Valerie, belg. Königin (1876-1965); Johnny Hodges, US-Jazzmusiker (1906-1970); Paul Watzlawick, öst.-US-Psychologe (1921-2007); Herbert Föttinger, öst. Schauspieler und Theaterregisseur (1961); Hulk (eig. Givanildo Vieira de Souza), bras. Fußballspieler (1986).

Todestage: Thomas von Kempen, dt. Mystiker (1379/80-1471); Louis Bonaparte, König von Holland (1778-1846); Josef Klaus, öst. Politiker, Bundeskanzler 1964-70 (1910-2001); Vincente Minnelli, US-Filmregisseur (1913-1986); Michael Cacoyannis, zypr.-gr. Filmregisseur (1922-2011); Frank O'Hara, US-Dichter (1926-1966); Gerhard Kapl, ÖFB-Funktionär; Fußballschiedsrichter (1946-2011).

Namenstage: Jakob, Thomas, Thea, Meinold, Urs, Gloria, Johannes, Valentina, Theodulf, Willibold.