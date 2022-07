25. Juli 1997: Der Nachrichtenkanal des Österreichischen Rundfunks im Internet, "ORF ON", nimmt offiziell den Betrieb auf.

Unter Montag, 25. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1412: Herzog Albrecht V. bestätigt der Stadt Wien ihre alten Rechte und Freiheiten. Dies ist der Beginn eines Maßnahmenpaketes zur Gesundung von Handel und Gewerbe der Stadt.

1912: In Bayreuth beginnen die Wagner-Festspiele mit "Rheingold" unter Dirigent Siegfried Wagner.

1932: In Moskau unterzeichnen die Sowjetunion und Polen einen Nichtangriffspakt, der vorsieht, dass Grenzstreitigkeiten einvernehmlich gelöst werden.

1957: In Tunesien wird der Bey gestürzt und die Republik unter Präsident Habib Bourguiba proklamiert.

1992: In Barcelona werden die Sommerspiele der XXV. Olympiade eröffnet. Mehr als 10.000 Sportler nehmen teil.

1997: Der Nachrichtenkanal des Österreichischen Rundfunks im Internet, "ORF ON", nimmt offiziell den Betrieb auf.

2007: Unterzeichnung des Abkommens über die zweite Erweiterung des Europäischen Wirtschaftsraumes durch die Europäische Union, die neuen EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien und Rumänien) und die verbleibenden EFTA-Staaten (Norwegen, Island, Liechtenstein, ohne die Schweiz) in Brüssel.

2017: Der langjährige Grünen-Abgeordnete Peter Pilz verkündet, mit einer eigenen nach ihm benannten Liste bei der Nationalratswahl antreten zu wollen. Ihm schließen sich mit Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl zwei weitere Mandatare an, die bei den Grünen Vorwahlen gescheitert waren. Dazu kommt die bei der SPÖ in Ungnade gefallene Abgeordnete Daniela Holzinger.



Geburtstage: Max Dauthendey, dt, Dichter (1867-1918); Karl Höller, dt. Komponist (1907-1987); Bert Breit, öst. Komponist und Filmemacher (1927-2004); Othmar Hageneder, öst. Historiker und Archivar (1927-2020); Georgos Vithoulkas, griech. Mediziner und Homöopath (1932); Manfried Rauchensteiner, öst. Historiker (1942); Matt LeBlanc, US-Schauspieler (1967).

Todestage: Raoul Bumballa, öst. Widerstandkämpfer und ÖVP-Gründungsmitglied (1895-1947); Louis Frederick Fieser, US-Chemiker (1899-1977); Ingrid Smejkal, öst. Politikerin (1941-2017).

Namenstage: Jakob, Thomas, Thea, Meinold, Urs, Gloria, Johannes, Valentina, Theodulf, Willibold.