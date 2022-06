25. Juni 1987: Papst Johannes Paul II. empfängt im Vatikan Bundespräsident Kurt Waldheim in Privataudienz

Unter Samstag, 25. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1562: Gründung des Jesuitenkollegs in Innsbruck.

1867: Der Amerikaner Lucien Smith aus Kent im US-Staat Ohio erhält ein Patent für den von ihm erfundenen Stacheldraht.

1912: Die preußische Regierung untersagt in einer Verordnung "Zigeunern, in Horden auf öffentlichen Wegen zu reisen".

1937: Bundespräsident Wilhelm Miklas beruft den katholischen deutsch-nationalen Politiker Arthur Seyß-Inquart, der engste Kontakte zur NSDAP unterhält, in den Staatsrat. Es handelt sich dabei um einen Versuch, die Beziehungen zwischen dem Ständestaat und den illegalen Nationalsozialisten ("nationale Opposition") zu regeln.

1942: General Dwight D. Eisenhower wird zum Oberkommandierenden der US-Streitkräfte in Europa ernannt.

1947: Ein Hilfsabkommen zwischen den USA und Österreich wird in Wien unterzeichnet. Der Verkaufserlös der von den USA kostenlos gelieferten Güter aller Art darf von der österreichischen Bundesregierung für den Wiederaufbau des Landes verwendet werden - Protest der Sowjetunion.

1967: Auf der Südtiroler Porzescharte an der Grenze zu Österreich kommen vier italienische Soldaten durch einen Sprengstoffanschlag von Extremisten ums Leben.

1982: US-Außenminister Ex-General Alexander Haig tritt überraschend von seinem Amt zurück, zu seinem Nachfolger ernennt Präsident Ronald Reagan den Wirtschaftspolitiker George Shultz.

1982: Der 15,4 km lange Furka-Tunnel (CH) wird eröffnet. Er ist der bis dahin längste Schmalspur-Eisenbahntunnel der Welt.

1987: Papst Johannes Paul II. empfängt im Vatikan Bundespräsident Kurt Waldheim, den die USA auf die sogenannte "Watchlist" gesetzt hatten, in Privataudienz.

1987: Vor dem Zentralkomitee der KPdSU erlässt Parteichef Michail Gorbatschow einen eindringlichen Aufruf, die sowjetische Wirtschaft und Gesellschaft nach den Prinzipien von "Glasnost" und "Perestrojka" grundlegend zu reformieren.

1987: Der Budapester Parteisekretär Károly Grósz wird neuer ungarischer Ministerpräsident.

1987: Das neue DDSG-Flaggschiff "MS Mozart" erhält in Wien seine Schiffstaufe. Die "MS Mozart" ist mit 120,6 m Länge und 22,8 m Breite das bis dahin größte auf einem Fluss verkehrende Passagierschiff der Welt. Es bietet 239 Passagieren Platz und wird künftig auf der Strecke Wien - Passau - Budapest - Wien eingesetzt. Die offizielle Jungfernfahrt startet am 30. April 1988 in Wien.

1992: Die Präsidenten Russlands, der Ukraine, Rumäniens und Moldawiens vereinbaren gemeinsame Anstrengungen zur Beendigung des Bürgerkrieges in Transnistrien (wo slawische Separatisten eine "Dnjestr-Republik" errichtet hatten).

2007: Die österreichische OMV erhöht ihre Beteiligung am ungarischen Öl- und Gaskonzern MOL. Um eine Übernahme der MOL durch die Österreicher zu verhindern, verabschiedet das ungarische Parlament Anfang Oktober die sogenannte "Lex MOL".



Geburtstage: Antoni Gaudí, span. Architekt (1852-1926); George Abbott, US-Schauspieler, Autor, Regisseur und Produzent (1887-1995); Hans Daniel Jensen, dt. Physiker; Nobelpreis 1963 (1907-1973); Sir Peter Blake, brit. Maler (1932-2001); Volker David Kirchner, dt. Komponist (1942-2020); James C. Miller, US-Finanzfachmann (1942); Milan Dor, öst. Filmemacher (1947).

Todestage: Georg Philipp Telemann, dt. Komponist (1681-1767); Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, schwz. Historiker (1773-1842); E.T.A. (Ernst Theodor Amadeus) Hoffmann, dt. Dichter, Komponist, Maler und Zeichner (1776-1822); Alexander Mitscherlich, dt. Soziologe und Psychoanalytiker (1908-1982); Jacques-Yves Cousteau, frz. Meeresforscher (1910-1997); Doris Schade, dt. Schauspielerin (1924-2012); James Stirling, brit. Architekt (1926-1992); Othmar Urban, öst. Journalist; Intendant des ORF-Landesstudios Wien (1930-2017).

Namenstage: Eleonore, Wilhelm, Prosper, Dorothea, Elogius, Wighard, Berta, Burghard, Ella, Nora, Lore, Emil.