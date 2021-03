Unter Donnerstag, 25. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1306: In Schottland wird Robert aus dem Geschlecht Bruce als Robert I. zum König gekrönt.

1421: König (ab 1433 Kaiser) Sigismund belehnt seinen Schwiegersohn, Herzog Albrecht V. von Österreich, den späteren König Albrecht II., und bestätigt das (1359 von Herzog Rudolf IV. gefälschte) Privilegium Maius (Großer Freiheitsbrief).

1821: Beginn des griechischen Freiheitskampfes gegen die Osmanen: Der Metropolit von Patras, Germanos, erhebt die Kreuzesfahne im Kloster Agia Lavra als Zeichen des Aufstands.

1876: Mit einem Hochrad legt der britische Student F.L. Dodd in Cambridge 25,5 Kilometer in einer Stunde zurück.

1941: Jugoslawien tritt dem Dreimächtepakt bei.

1941: Die in einem deutsch-sowjetischen Vertrag am 10. Jänner vereinbarte Umsiedlung von 60.000 Reichs- und Volksdeutschen aus Litauen, Lettland und Estland in deutsche Gebiete wird abgeschlossen.

1946: Erstmals erscheint die deutsche Zeitung "Die Welt".

1961: Die UdSSR bringt mit "Sputnik-10" das Hündchen Swosdotschka für 88 Minuten auf eine Erdumlaufbahn und holt es dann zurück.

1961: In Ostberlin wird die Urne mit der Asche des am 12. März 1950 in Santa Monica in den USA verstorbenen Schriftstellers Heinrich Mann beigesetzt. Er war 1933 nach der Nazi-Machtergreifung in Deutschland nach Frankreich und von dort in die USA geflüchtet.

1966: Fünf deutsche und britische Alpinisten bezwingen erstmals die Eiger-Nordwand in der direkten Falllinie.

1986: Die philippinische Präsidentin Aquino löst die Nationalversammlung auf und setzt eine Übergangsverfassung in Kraft.

1986: Der Schweizer Bundesrat lässt die im Lande befindlichen Vermögenswerte des philippinischen Ex-Präsidenten Marcos sperren.

1991: In Ecône im Schweizer Kanton Wallis stirbt der französische Traditionalisten-Erzbischof Marcel Lefebvre, der von Papst Paul VI. exkommuniziert wurde.

1996: Zwei Volksbegehren liegen gleichzeitig auf. Das "Tierschutz-Volksbegehren" (18.-25. März) wird von 459.096 Personen unterschrieben, das sind 7,96 Prozent der Stimmberechtigten. Das "Neutralitäts-Volksbegehren" wird von 358.156 Personen unterschrieben, das sind 6,21 Prozent der Stimmberechtigten.

2001: Triumph für die SPÖ bei der Wiener Gemeinderatswahl: Unter der Führung von Bürgermeister Michael Häupl kommt sie auf 47 Prozent der Stimmen und erobert die absolute Mandatsmehrheit.



Geburtstage: Giovanni Battista Amici, ital. Astronom (1786-1863); Béla Bartók, ungar. Komponist/Pianist (1881-1945); Mary Webb, engl. Schriftstellerin (1881-1927); Jean Sablon, frz. Sänger (1906-1994); Willy Anthoons, belg. Bildhauer (1911-1982); Simone Signoret, frz. Schauspielerin (1921-1985); Josef Staribacher, öst. Politiker (1921-2014); Rudolf Weishappel, öst. Komponist (1921-2006); László Papp, ungar. Boxer (1926-2003); Tatjana Patitz, dt. Model (1966); Wladimir Klitschko, ehem. ukrain. Boxer (1976); Christoph Gruber, ehem. öst. Skirennläufer (1976).

Todestage: Giovanni Animuccia, ital. Kirchenkomp. (um 1500-1571); Salomon Kleiner, öst. Architekturzeichner und Kupferstecher (1700-1761); Novalis, dt. Dichter (1772-1801); Rafael Pacher, öst. Politiker, Journalist und Schriftsteller; 1918-1919 erster Bildungs- und Unterrichtsminister der Rep. Österreich (1857-1936); Josef Albers, dt. Maler (1888-1976); Richard Fleischer, US-Filmregisseur (1916-2006); Tom Toelle, dt. Filmregisseur (1931-2006).

Namenstage: Maria Verkündigung, Richard, Annunziata, Prokop, Cäsarius, Lucia, Judith.