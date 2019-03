Unter Montag, 25. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1634: Britische Kolonisatoren unter Lord Baltimore landen in Maryland, Nordamerika.

1904: Das dänische Parlament beschließt ein Erziehungsgesetz, welches die Prügelstrafe in bestimmten Fällen zulässt.

1924: Im Berliner Lustspielhaus werden die Einakter "Traumtheater" und "Traumstück" von Karl Kraus uraufgeführt.

1924: In Griechenland wird die Republik ausgerufen. König Georg II., der 1923 abgedankt hat, verlässt das Land, kann jedoch 1935 auf den Thron zurückkehren.

1939: Der Dienst in der Hitlerjugend (HJ) wird, für alle Buben und Mädchen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren, zur Pflicht.

1949: Der Vorsitzende der chinesischen Kommunisten, Mao Zedong (Mao Tse-tung), zieht im Triumph in Peking ein, wo er am 1. Oktober die Volksrepublik ausruft.

1949: Außenminister Karl Gruber erklärt die Bereitschaft Österreichs, Klauseln zum Schutz der slowenischen Volksgruppe Kärntens in den Staatsvertrag aufzunehmen und einen Nationalitätenkataster anzulegen.

1954: Die sowjetische Regierung proklamiert die Souveränität der DDR.

1964: In Wien wird die Operette "Frühjahrsparade" von Robert Stolz uraufgeführt.

1969: Der pakistanische Präsident Ayub Khan tritt zurück, General Yahya Khan übernimmt die Macht.

1969: John Lennon und seine Frau Yoko Ono beginnen während ihrer Flitterwochen in Amsterdam ihr einwöchiges "Bed-In". Dabei geben sie im Hotel Hilton vom Bett aus Interviews, um ein sichtbares Zeichen für den Frieden zu setzen.

1984: Frankreich zieht sein Friedenstruppenkontingent aus Beirut ab.

1994: Die 64 Unterzeichnerstaaten der Basler Konvention von 1989 beschließen ein Verbot aller Giftmüllexporte aus Industrie- in Entwicklungsländer.

2009: Die aus Deutschland stammende Ordensfrau Schwester Mary Prema Pierick wird, als Nachfolgerin von Schwester Nirmala, zur neuen Generaloberin der "Missionarinnen der Nächstenliebe" (Mutter-Teresa-Orden) gewählt.



Geburtstage: Salvatore Vigano, ital. Tänzer (1769-1821); Franz Kutschera, öst. Schausp. und Regisseur (1909-1991); Norman E. Borlaug, US-Agrarwissenschafter (1914-2009); Gloria Steinem, US-Schriftstellerin (1934).

Todestage: Frédéric Mistral, franz. Dichter (1830-1914); Anton Heiller, öst. Komponist, Dirigent und Organist (1923-1979).

Namenstage: Maria Verkündigung, Richard, Annunziata, Prokop, Cäsarius, Lucia, Judith.

