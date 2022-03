25. März 1967: Die USA starten erste Versuche zur Reduzierung von Autoabgasen in Großstädten

Unter Freitag, 25. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1252: Thomas von Aquin beginnt seine Lehrtätigkeit an der Pariser Universität.

1382: Gründung des polnischen Klosters von Tschenstochau (Częstochowa), dessen berühmte Schwarze Madonna Polens bedeutendstes Wallfahrtsziel wird.

1427: Schlacht bei Zwettl in Niederösterreich: Die kaiserlichen Truppen wehren den Angriff der Hussiten ab, plündern jedoch die Stadt und richten schwere Verwüstungen an.

1742: Papst Benedikt XIV. erlässt mit seiner Bulle "Ex quo singulari" ein Verbot der chinesischen Riten (Ahnen- und Konfuzius-Verehrung). Dadurch gerät das Christentum in China schwer unter Druck. Der Kaiserhof untersagt jede Missionstätigkeit, Konvertiten werden verfolgt.

1807: Zwischen Swansea und Oystermouth wird der Personenverkehr mit der ersten Pferdeeisenbahn aufgenommen.

1832: Papst Gregor XVI. verurteilt neben anderen "modernen Zeitirrtümern" die Gewissens- und Religionsfreiheit. Sein Kampf gegen Liberalismus und religiösen Indifferentismus gipfelt im August in der Enzyklika "Mirari vos".

1872: Baubeginn der Eisenbahnlinie Tokio-Yokohama in Japan.

1882: Österreich-Ungarn und Russland anerkennen die eigenmächtige Erhebung des Fürstentums Serbiens zum Königreich durch Milan Obrenović.

1937: Jugoslawien und Italien schließen in Belgrad einen Nichtangriffspakt.

1937: Die ersten Briefmarken mit Hitlerbild werden ausgegeben.

1947: Einer Schlagwetterkatastrophe in einem Kohlebergwerk in Centralia, US-Staat Illinois, fallen 111 Kumpel zum Opfer.

1947: In der Konvention von Linggadjati erkennen die Niederlande de facto die Unabhängigkeit Indonesiens an.

1957: Die Außenminister Frankreichs, Italiens, der Bundesrepublik Deutschland und der Benelux-Staaten unterzeichnen die Römischen Verträge über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom).

1967: Die USA starten erste Versuche zur Reduzierung von Autoabgasen in Großstädten.

1977: Erstmals seit 1871 erhält Paris wieder einen Bürgermeister: Der neogaullistische Parteichef und Ex-Premierminister Jacques Chirac wird zum Stadtoberhaupt gewählt und bekleidet des Amt bis 1995 (Wahl zum Staatspräsidenten).

1982: Die DDR-Volkskammer verabschiedet ein neues Wehrdienstgesetz, das die Wehrpflicht für Frauen im Verteidigungsfall vorsieht und den Schießbefehl an der Grenze legalisiert.

1987: Papst Johannes Paul II. veröffentlicht die sechste Enzyklika seines Pontifikats, "Redemptoris mater", in der die Verehrung der Gottesmutter als Weg zur Wiederherstellung der Einheit der Christen empfohlen wird.

1992: In der Generalsynode der anglikanischen Kirche (Church of England) kommt es wegen des Mehrheitsbeschlusses über die Zulassung von Frauen zur Priesterweihe zu einer Spaltung.

2007: Die EU-Staats- und Regierungschefs nehmen zum 50. Gründungstag der Gemeinschaft eine "Berliner Erklärung" über die gemeinsamen Wurzeln, Werte und Herausforderungen der 27 Mitgliedstaaten an und bekennen sich zu einer Reform der EU bis zum Jahr 2009.



Geburtstage: Konradin, Herzog von Schwaben, letzter Stauferherrscher (1252-1268); Joachim Murat, frz. Marschall und König von Neapel (Schwager Napoleons I.) (1767-1815); Richard Cornelius Kukula, öst. Philologe (1862-1919); Arturo Toscanini, ital. Dirigent (1867-1957); Paul Hoffmann, öst./dt. Kammerschausp./Regisseur (1902-1990); Herbert Fux, öst. Schauspieler (1927-2007); Aretha Franklin, US-Soul- und Rocksängerin (1942-2018); Elton John, brit. Popsänger (1947); Christine Reiler, öst. Schauspielerin, Medizinerin und Model; 2007 "Miss Austria" (1982).

Todestage: Konrad IV. von Fohnsdorf, öst. kath. Theologe; Bischof von Lavant 1285-1291, Erzbischof von Salzburg 1291-1312 (1254-1312); Hermann Benke, öst. Schauspieler (1866-1937); Johannes Itten, schweiz. Maler (1888-1967); Viktor Korda, öst. Komponist und Dirigent (1900-1992); Josef Strabl, öst. Sportjournalist (1907-1997); Andranik Margarian, armen. Politiker (1951-2007).

Namenstage: Maria Verkündigung, Richard, Annunziata, Prokop, Cäsarius, Lucia, Judith.