25. März 1983: Papst Johannes Paul II. eröffnet ein außerordentliches Heiliges Jahr

Unter Samstag, 25. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1873: Die Niederlande erklären dem Sultan von Aceh im Norden von Sumatra den Krieg. Erst 1899 wird Aceh unterworfen und dem Kolonialreich Niederländisch-Indien eingegliedert.

1913: In den USA tritt der Ohio über die Ufer: 75.000 Menschen werden obdachlos, etwa 100.000 verlieren ihre Arbeitsplätze, mehr als 730 kommen ums Leben.

1918: Unter dem Schutz deutscher Besatzungstruppen wird in Minsk eine antibolschewistische "Weißrussische Republik" ausgerufen.

1923: Großbritannien trennt Ostjordanien von Palästina ab und erklärt es zum selbstständigen Emirat Transjordanien unter britischem Mandat.

1933: Die Dollfuß-Regierung beschließt die Auflösung des Republikanischen Schutzbundes der Sozialdemokraten.

1943: Der in deutsche Kriegsgefangenschaft geratene sowjetische General Andrej Wlassow fordert über deutsche Sender seine Landsleute auf, sich seiner "Befreiungsarmee" anzuschließen. (Ende 1944 erhält er von Hitler die Erlaubnis, zwei Divisionen aus freiwilligen sowjetischen Kriegsgefangenen aufzustellen).

1943: US-Präsident Franklin D. Roosevelt schlägt mehreren Staaten die Bildung eines Komitees vor, das über die Erleichterung der Einwanderung politischer Flüchtlinge beraten soll.

1948: Der Alliierte Rat genehmigt unter Vorsitz des französischen Hochkommissars General Émile Béthouart das Amnestiegesetz für minderbelastete ehemalige Nationalsozialisten.

1978: Nach 110 Streiktagen stimmt eine Mehrheit der US-Bergarbeiter für einen Tarifvertrag und nimmt die Arbeit wieder auf.

1983: Papst Johannes Paul II. eröffnet ein außerordentliches Heiliges Jahr.

1988: Das ZDF sendet die erste Ausgabe des "Literarischen Quartetts" mit Marcel Reich-Ranicki (letzte Sendung 14. Dezember 2001).

1993: Der OGH bestätigt die Verurteilung von Hannes Androsch wegen Steuerhinterziehung, verringert jedoch die Strafe um 100.000 auf 1,7 Millionen Schilling.

1993: In Bosnien-Herzegowina unterzeichnet der muslimische Präsident Alija Izetbegović nach langem Widerstand den Vance-Owen-Plan, den die Serben ablehnen.

1998: In den USA wird der erste Fall einer legalen Sterbehilfe bekannt. Eine Krebskranke nimmt sich in Oregon mit Unterstützung eines Arztes das Leben.

2003: Irak-Krieg: Erbitterte Bodenkämpfe und massive amerikanische Luftangriffe; hohe Verluste in der Zivilbevölkerung werden gemeldet. US-Präsident George W. Bush beantragt im Kongress 74,7 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Invasion.



Geburtstage: David Lean, brit. Regisseur (1908-1991); Helmut Käutner, dt. Autor, Schauspieler und Regisseur (1908-1980); Kurt Horeischy, öst. Chemiker, Physiker und Widerstandskämpfer (1913-1945); James Arthur Lovell, ehem. US-Astronaut (1928); Zdeněk Košler, tschech. Dirigent (1928-1995); Peter Ehrlich, dt. Schauspieler und Regisseur (1933-2015); Paul Michael Glaser, US-Schauspieler und Regisseur (1943); Michaela Dorfmeister, ehem. öst. Skirennläuferin (1973).

Todestag: Claude Debussy, frz. Komponist (1862-1918).

Namenstage: Maria Verkündigung, Richard, Annunziata, Prokop, Cäsarius, Lucia, Judith.