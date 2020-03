Unter Mittwoch, 25. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1815: Mit der Erneuerung des Vertrages von Chaumont entsteht eine europäische Allianz gegen Napoleon, der Österreich, England, Preußen und Russland angehören. Sofort werden vier Armeen zusammengestellt, die gegen Frankreich ziehen.

1945: Die Rote Armee erreicht die untere Raab. Luftstreitkräfte der Alliierten bombardieren Verkehrsziele in Kärnten und der Steiermark.

1975: König Faisal von Saudi-Arabien wird in Riad von einem Neffen erschossen, Nachfolger wird sein Bruder Khaled.

1990: Der Brandstiftung eines 36-jährigen Exilkubaners aus Liebeskummer fallen in einem New Yorker Tanzlokal 87 Menschen zum Opfer.

1990: Beim bis dato größten Bankraub aller Zeiten in der Schweiz erbeuten vier unbekannte Täter in Genf Devisen im Wert von umgerechnet 280 Millionen Schilling.

1990: Die ersten Parlamentswahlen in Ungarn nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft gewinnt mit 42,5 Prozent der Stimmen das nationalkonservative Demokratische Forum unter der Führung von József Antall.



Geburtstage: Anne Brontë, engl. Schriftstellerin (1820-1849); Friedrich Naumann, dt. Politiker (1860-1919); Flannery O'Connor, US-Erzählerin (1925-1964); Peter Seisenbacher, öst. Judosportler (1960); Sarah Jessica Parker, US-Schauspielerin (1965).

Todestage: Johann Walter, dt. Komponist, Berater Luthers (1496-1570); Alois Prinz von und zu Liechtenstein, öst. Politiker (1846-1920); Giorgio Federico Ghedini, ital. Komponist (1892-1965); Ladislao Vajda, span. Filmregisseur ung. Herkunft (1906-1965); Klaus Piper, dt. Verleger (1911-2000); Elisabeth Noelle-Neumann, dt. Meinungsforscherin (1916-2010).

Namenstage: Maria Verkündigung, Richard, Annunziata, Prokop, Cäsarius, Lucia, Judith.

Quelle: SN