25. Mai 1942: Auf einer Konferenz in Washington beschließen US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill die alliierte Landung in Italien

Unter Mittwoch, 25. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1137: Der byzantinische Kaiser Johannes II. Komnenos erobert Kilikien.

1277: Der Steinmetz und Baumeister Erwin von Steinbach beginnt im Auftrag des Bischofs Konrad von Lichtenberg mit dem Bau der Fassade am Straßburger Münster.

1682: Erster Aufstand der Strelitzen in Russland (bis 27. Mai) nach Gerüchten, Zar Fjodor III. sei nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern mit Zustimmung der Familie seiner Stiefmutter Natalja Naryschkina (Mutter von Peter I.) umgebracht worden. Die unter Iwan IV. ("dem Schrecklichen") geschaffene Palastgarde der Strelitzen (Strelcy = Schützen) war mit Feuerwaffen ausgerüstet. Sie stürmt den Moskauer Kreml und richtet ein Blutbad an.

1787: Unter dem Vorsitz George Washingtons tritt in Philadelphia der amerikanische Verfassungskonvent (Philadelphia Convention) zusammen, der am 17. September die Verfassung der Vereinigten Staaten verabschiedet.

1842: Der österreichische Physiker Christian Doppler trägt in Prag vor der Königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften seine den Dopplereffekt prognostizierende Abhandlung "Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels" vor.

1872: Spatenstich zur Errichtung des Wiener Rathauses.

1907: In Point Breeze bei Philadelphia findet das erste 24-Stunden-Rennen in der Geschichte des Automobilrennsports statt.

1907: Zum ersten Mal tritt in Finnland, das Teil des Russischen Reiches ist, der nach allgemeinem Wahlrecht für Frauen und Männer gewählte Reichstag zusammen, in dem 19 Frauen präsent sind. Weltweit sind finnische Frauen die ersten, die wählen dürfen.

1907: Der Eiskunstläufer Eduard Engelmann jun. gründet mit Freunden den "Verein Kunsteisbahn am Sportplatz Engelmann". Nach der Überwindung der technischen und baulichen Schwierigkeiten wird am 10. November 1909 die erste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt im Wiener Gemeindebezirk Hernals eröffnet, wo bereits der Vater Engelmanns 1867 einen Eislaufplatz errichtet hat.

1912: Die Zahnradbahn von Brannenburg am Inn auf dem 1.840 Meter hohen Wendelstein wird in Betrieb genommen.

1932: Die Disney-Figur Goofy hat im Zeichentrickfilm "Mickey's Revue" unter dem Namen Dippy Dawg ihren ersten Auftritt.

1942: Auf einer in Washington zu Ende gehenden Konferenz beschließen US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill die alliierte Landung in Italien.

1947: Das Riesenrad im Wiener Prater nimmt nach seiner Renovierung mit der Hälfte der Waggonanzahl wieder den Betrieb auf.

1947: Die vietnamesische Regierung unter Präsident Hồ Chí Minh schlägt Frankreich einen Waffenstillstand vor.

1977: In den USA kommt der erste Kinofilm der Star-Wars-Serie (Krieg der Sterne) zur Uraufführung.

2002: Eine Boeing 747-200 stürzt zwanzig Minuten nach dem Start vor der taiwanesischen Inselgruppe Penghu ins Meer. Alle 225 Menschen an Bord der Maschine kommen ums Leben.

2012: Im Skandal um die Weitergabe vertraulicher Vatikan-Dokumente an die Medien wird der Haushofmeister des Papstes, Paolo Gabriele, verhaftet. Er gesteht und wird Anfang Oktober zu 18 Monaten Haft verurteilt. Obwohl er beteuert, alleine gehandelt zu haben, verstummen Gerüchte über eine groß angelegte Verschwörung nicht. Die "Vatileaks"-Affäre wird zu einem der größten Skandale in der jüngeren Geschichte des Vatikans.



Geburtstage: Achilles Thommen, schweizer (Bahn-)Bauingenieur (1832-1893); Ernst Frh. v. Weizsäcker, dt. Diplomat (1882-1951); Gerhard Taschner, dt. Violinist (1922-1976); Enrico Berlinguer, ital. KP-Politiker (1922-1984); Robert Ludlum, US-Schriftsteller (1927-2001); Franco Bonisolli, ital. Sänger (1937-2003); Egyd Gstättner, öst. Schriftsteller (1962); Kamil Stoch, poln. Skispringer (1987).

Todestage: Maria Magdalena (eigtl. Caterina de Pazzi), ital. kath. Ordensfrau (1566-1607); Johann Nepomuk Nestroy, öst. Dramatiker (1801-1862); Asta Nielsen, dän. Filmschauspielerin (1881-1972); Jewgenia Semjonowna Ginsburg (auch Ginzburg), sowjet. Schriftstellerin, Journalistin und Pädagogin (1904/06-1977); Walter Malli, öst. Jazzmusiker und Zeichner (1940-2012); Rainer Frieb, dt. Schauspieler (1949-2017); Jutta Gebert, öst. Rallye-Beifahrerin (1968-2002).

Namenstage: Gregor, Magdalena, Beda, Urban, Herta, Hildebrand, Gilbert, Heinrich, Heribert, Eilhard, Valentina, Sophia.