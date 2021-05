Unter Dienstag, 25. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1821: Kaiser Franz I. von Österreich ernennt Fürst Clemens Wenzel Lothar von Metternich zum Staatskanzler. Der Titel war seit dem Tod von Kaunitz nicht verliehen worden. Fürst Wenzel Anton Kaunitz war von 1753 bis 1792 Staatskanzler.

1846: Prinz Louis Napoléon Bonaparte, der Neffe von Napoléon I. und spätere französische Kaiser Napoléon III., flüchtet aus dem Gefängnis in Ham nach London.

1911: Nach dreißigjähriger Herrschaft tritt der mexikanische Diktator Porfirio Díaz auf Druck der konkurrierenden Revolutionäre um Pancho Villa und Emiliano Zapata zurück.

1916: Österreichisch-ungarische Truppen besetzen Strigno, den Corno di Campo, Verde und Chiesa.

1941: Der "Großdeutsche Rundfunk" strahlt das 75. und letzte "Wunschkonzert für die Wehrmacht" aus.

1946: Emir Abdullah aus der Haschemitendynastie, Bruder des irakischen Königs Faisal I., wird nach der Aufhebung des britischen Mandats zum König von Jordanien proklamiert.

1946: US-Militärgouverneur General Lucius D. Clay verfügt in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands die Einstellung der Demontage von Industrieanlagen.

1966: Der Nationalrat beschließt die Schaffung des aus dem Handelsministerium herausgelösten Bundesministeriums für Bauten und Technik mit Vinzenz Kotzina (ÖVP) als erstem Ressortchef.

1966: Eine von der Philosophiedozentin Nie Yuanzi in der Peking-Universität (Beida) angeschlagene Wandzeitung ("Dazibao") leitet in der Volksrepublik China die "Große Proletarische Kulturrevolution" ein. Parteichef Mao Zedong würdigt den Angriff auf die Hochschulleitung als revolutionäre und vorbildliche "marxistisch-leninistische Tat".

1976: In München verteidigt US-Boxweltmeister Muhammad Ali (Cassius Clay) seinen Titel durch k.o. in der 5. Runde gegen den Briten Richard Dunn.

1991: Mit einer "Operation Salomon" genannten Luftbrücke werden mehr als 14.000 Falaschen (äthiopische Juden) von Addis Abeba nach Israel ausgeflogen.

2016: Nach einem monatelangen Tauziehen beschließen die Europartner eine neue Auszahlung von 10,3 Mrd. Euro an das pleitebedrohte Griechenland. Damit ist das hochverschuldete Krisenland bis in den Herbst finanziert.



Geburtstage: Carlo Dolci, ital. Barockmaler (1616-1686); Naim Halid Frashëri, alban. Schriftsteller (1846-1900); Jack Steinberger, US-Physiker, Nobelpreis 1988 (1921-2020); Max von der Grün, dt. Schriftsteller (1926-2005); Manfred Peter Hein, dt. Schriftsteller (1931); Franz Morak, öst. Schauspieler und Politiker (1946); François Bayrou, frz. Politiker (1951); Georg Totschnig, ehem. öst. Radrennfahrer (1971).

Todestage: Aldhelm, angelsächs. kath. Theologe, Dichter, Gelehrter und Abt; 705-709 Bischof von Sherborne (ca. 640-709); Pedro Calderón de la Barca, span. Dramatiker (1600-1681); Wilhelm Franz Exner, öst. Ingenieur (1840-1931); Ernest Percival Rhys, brit. Dichter (1859-1946); Paula Preradović (verehel. Molden), öst. Lyrikerin, Verfasserin der Bundeshymne (1887-1951); Malcom McLean, US-Transportunternehmer; Erfinder des Frachtcontainers (1913-2001); Alberto Korda, kubanischer Fotograf (1928-2001); Renzo De Felice, ital. Historiker (1929-1996); Otto Matthäus Zykan, öst. Komponist (1935-2006); Desmond Dekker, jamaik. Musiker (1941-2006).

Namenstage: Gregor, Magdalena, Beda, Urban, Herta, Hildebrand, Gilbert, Heinrich, Heribert, Eilhard, Valentina, Sophia.