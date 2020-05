Unter Montag, 25. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1810: Argentinische Kreolen bilden in Buenos Aires eine Junta und rufen die Unabhängigkeit des Vizekönigreichs Rio de la Plata aus.

1895: Wegen Homosexualität wird der britische Schriftsteller Oscar Wilde zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

1935: Der afroamerikanische Leichtathlet Jesse Owens überspringt in Michigan als erster Mensch die Acht-Meter-Marke (8,13). Sein Weitsprung-Weltrekord hat bis 1968 Bestand.

1945: Jugoslawische Partisanen-Einheiten, die Teile Südkärntens mit Klagenfurt besetzt hatten, werden von den Alliierten zum Rückzug hinter die Grenze veranlasst.

1980: Der israelische Verteidigungsminister Ezer Weizman tritt nach heftiger Kritik an der Politik von Regierungschef Menachem Begin zurück.

1985: Ein Wirbelsturm mit nachfolgender Springflut sucht den Golf von Bengalen heim. In Bangladesch kommen mehr als 25.000 Menschen ums Leben.

1995: In Anerkennung seines Engagements für die europäische Einigung wird Bundeskanzler Franz Vranitzky mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet. Der renommierte Preis ist nach dem Frankenherrscher Karl dem Großen (742-814) benannt.

2005: Die Franzosen lehnen die EU-Verfassung mit klarer Mehrheit ab und stürzen die Union in eine Krise.

2010: Silvius Magnago stirbt 96-jährig. Das Ableben des "Vaters der Südtirol-Autonomie" sorgt in Südtirol und Österreich für Betroffenheit und Trauer. Von 1960 bis 1989 lenkte er die Geschicke Südtirols als Landeshauptmann.



Geburtstage: John Raleigh Mott, US-Theologe; Nobelpreis 1945 (1865-1955); Alexandr Jewdokimowitsch Korneitschuk, ukrain.-sowj. Schriftsteller (1905-1972); Gustav Rudolf Sellner, dt. Theaterregiss. (1905-1990); Rudolf Lenz, öst. Schauspieler (nach anderen Angaben 26. 5.) (1920-1987); Lauryn Hill, US-Sängerin (1975).

Todestage: Robert Nathan, US-Schriftsteller (1894-1985); Ludwig Anschütz, dt. Schauspieler (1902-1985); Silvius Magnago, LH Südtirols ("Vater der Südtiroler Autonomie") (1914-2010); Dany Robin, frz. Schauspielerin (1927-1995); Kurt Vorhofer, öst. Journalist (1929-1995); Jolanda Offenbeck, öst. Politikerin (SPÖ) (1930-2000); Ismail Merchant, ind. Filmproduzent (1926-2005); Bernd Palma, öst. Regisseur (1945-1995).

Namenstage: Gregor, Magdalena, Beda, Urban, Herta, Hildebrand, Gilbert, Heinrich, Heribert, Eilhard, Valentina, Sophia.

Quelle: SN