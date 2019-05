Unter Samstag, 25. Mai, st im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1744: Österreichische Truppen dringen im Elsass ein.

1809: Am Berg Isel bei Innsbruck besiegen die Tiroler die Bayern und Franzosen.

1869: Eröffnung des neuen Wiener Opernhauses am Ring mit Mozarts "Don Giovanni" (damaliger Titel "Don Juan").

1914: Das englische Unterhaus verabschiedet das "Home-Rule"-Gesetz, mit dem Irland eine beschränkte Selbstständigkeit eingeräumt wird.

1944: Island wird von Dänemark in die Unabhängigkeit entlassen.

1949: Die sowjetische Vorkontrolle des Warenverkehrs aus und in die russische Besatzungszone wird aufgehoben.

1949: Die chinesische kommunistische Volksbefreiungsarmee nimmt die Hafenmetropole Schanghai ein.

1969: Der Norweger Thor Heyerdahl läuft mit seinem Papyrusfloß "Ra" aus Safi (Marokko) zu einer Atlantiküberquerung aus.

1969: Militärputsch im Sudan. Eine Junta unter General Gaafar Numeiri stürzt die demokratisch legitimierte Regierung.

1979: Beim Absturz einer DC-10 in Chicago kommen 273 Menschen ums Leben.

1979: Österreich und die BRD unterzeichnen einen Vertrag über das Konkurs- und Ausgleichsrecht.

1979: Volker Schlöndorffs Film "Die Blechtrommel" nach dem Roman von Günter Grass erhält in Cannes die "Goldene Palme".

1989: Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow wird vom neuen Kongress der Volksdeputierten in Moskau zum Staatspräsidenten gewählt. Gennadi Janajew wird Vizepräsident.

2004: Im Keller des renovierten Hotels "Hilton Vienna" wird Joe Zawinuls Jazzclub "Birdland" eröffnet.

2009: Nordkorea provoziert mit seinem zweiten Atomtest die internationale Gemeinschaft. Nach amtlichen Angaben zündet Pjöngjang unterirdisch einen nuklearen Sprengsatz "zur Stärkung seiner nuklearen Abschreckung und Selbstverteidigung".

2009: Die Künstlerin Brigitte Kowanz erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2009, die höchste Kunst-Auszeichnung der Republik.

2009: Dopingsünder Bernhard Kohl erklärt seinen sofortigen Rücktritt vom Radsport.

2014: Die Europäische Volkspartei geht neuerlich als Siegerin aus den EU-Parlamentswahlen hervor - allerdings mit deutlich geschrumpftem Vorsprung auf die Sozialdemokraten. Der Spitzenkandidat der EVP, Jean-Claude Juncker, bekräftigt seinen Anspruch auf den Posten des neuen Kommissionspräsidenten.



Geburtstage: Alois Delug, öst. Maler (1859-1930); William M. Beaverbrook, kanad.-brit. Zeitungsverleger (1879-1964); Igor Sikorsky, sowj.-US-Flugzeugkonstr. (1889-1972); Beverly Sills, US-Sängerin/Operndirektorin (1929-2007); Sir Ian McKellen, brit. Schauspieler (1939); Frank Oz, brit.-US-amerik. Puppenspieler, ("Muppet Show") (1944); Jamaica Kincaid, (eigtl. Elaine Potter Richardson), karibische Schriftstellerin (1949); Anne Heche, US-amerik. Schauspielerin (1969).

Todestage: Aldhelm, angelsächs. kath. Theologe, Dichter, Gelehrter und Abt; Heiliger; Benediktiner; 705-709 Bischof von Sherborne (640-709); Heinz Steguweit, dt. Schriftsteller (1897-1964); Franz Soronics, öst. Politiker (1920-2009); Wojciech Jaruzelski, ehem. kommun. Machthaber Polens (1923-2014); Horst Frank, dt. Schauspieler (1929-1999).

Namenstage: Gregor, Magdalena, Beda, Urban, Herta, Hildebrand, Gilbert, Heinrich, Heribert, Eilhard, Valentina, Sophia.



Quelle: SN