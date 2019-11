Unter Montag, 25. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1884: In St. Louis in den USA erhält John Mayenberg ein Patent für die von ihm erzeugte Kondensmilch.

1904: Nach einem schweren Unfall auf der Pariser "Parc des Princes"-Bahn erliegt der französische Radrennfahrer Charles Albert Brécy seinen Verletzungen.

1914: Die deutschen Behörden richten eine "Reichsgetreidestelle" ein, die berechtigt ist, Vorräte zu beschlagnahmen.

1924: Die USA versenken ihr Schlachtschiff "Washington". Sie erfüllen damit das 1923 geschlossene Washingtoner Abkommen über die Begrenzung der Kriegsflotten.

1944: Hitler erlässt einen Durchhaltebefehl, der "todesmutige Tapferkeit" in ausweglosen Situationen zur Pflicht macht.

1954: Das norwegische Parlament billigt mit großer Mehrheit die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO.

1964: Die DDR führt den Devisen-Zwangsumtausch für Besucher aus dem Westen ein.

1969: Die USA erklären einen Verzicht auf Kriegsführung mit B- und C-Waffen und kündigen die Vernichtung ihrer B-Waffen an.

1974: Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin pflanzt der südafrikanische Chirurg Christiaan Barnard in Kapstadt einem Menschen ein zusätzliches Herz ein. Die zwei Herzen werden "parallel geschaltet" und gemeinsam in den Blutkreislauf eingefügt.

1979: Die saudi-arabische Nationalgarde stürmt die von Fanatikern besetzte Große Moschee in Mekka. Die letzten Besetzer werden erst am 4. Dezember überwältigt.

1989: Der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki weilt zu seinem ersten offiziellen Besuch in der Sowjetunion. Mit einer Messe in Katyn gedenkt er der dort von der sowjetischen Geheimpolizei NKWD ermordeten polnischen Offiziere.

1994: SPÖ und ÖVP einigen sich nach ihrem enttäuschenden Abschneiden bei den Nationalratswahlen im Oktober auf die Fortsetzung der Großen Koalition unter Bundeskanzler Franz Vranitzky.

1999: Der türkische Kassationshof bestätigt das Todesurteil gegen PKK-Chef Abdullah Öcalan.

2004: Der frühere Wiener ÖVP-Chef und Ex-Vizebürgermeister Bernhard Görg scheidet aus dem Wiener Rathaus aus und zieht sich damit endgültig aus der Politik zurück.

2004: Wegen gefährlicher Körperverletzung wird Prinz Ernst August von Hannover zu einer Geldstrafe von 445.000 Euro verurteilt.



Geburtstage: Carl Benz, dt. Automobilingenieur (1844-1929); Joe DiMaggio, US-Baseball-Legende (1914-1999); Paul Desmond, US-Jazzmusiker (1924-1977); Peter Drahosch, öst. Operettensänger (1939-1991); Josef "Sepp" Rieder, öst. Politiker (1939).

Todestage: Sylvan Nathan Goldman, US-amer. Geschäftsmann und Erfinder des Einkaufswagens (nach anderen Angaben 26. 11.) (1898-1984); Sithu U Thant, burmes. Diplomat, UNO-Generalsekretär (1962-1971) (1909-1974); Gérard Philipe, frz. Schauspieler (1922-1959); Angelika Hurwicz, dt. Theaterschauspielerin und Regisseurin (1922-1999); Robert Herzl, öst. Opern-/Operettenregisseur (1940-2014).

Namenstage: Katharina, Egbert, Bernold, Imma, Elisabeth, Karin, Katja, Margaretha, Erasmus, Konrad.

Quelle: SN