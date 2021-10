Unter Montag, 25. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1586: Die gefangene Königin Maria Stuart von Schottland wird im Auftrag der englischen Königin Elisabeth I. zum Tode verurteilt.

1836: Der "Obelisk von Luxor" ein 23 m hoher, etwa 250 Tonnen schwerer ägyptischer Monolith aus Granit, wird auf dem Place de la Concorde in Paris aufgestellt. Er ist ein Geschenk des 1833 regierenden ägyptischen Königs Muhammad Ali Pascha (Mehmet Ali) an den französischen König Louis Philippe. Der Transport von Ägypten nach Frankreich dauerte zwei Jahre.

1936: Ein deutsch-italienischer Pakt begründet die "Achse Berlin-Rom".

1936: Der Deutschlandsender strahlt das erste musikalische Wunschkonzert für das Winterhilfswerk aus.

1941: Die herbstliche Schlechtwetterperiode führt zum Stillstand der deutschen Offensive in Richtung Moskau.

1951: Die britischen Konservativen, seit 1945 in der Opposition, gewinnen die Unterhauswahlen. Winston Churchill kehrt nach sechsjähriger Unterbrechung an die Spitze der Regierung zurück.

1956: Der Volksaufstand in Ungarn weitet sich aus, Truppenteile und Behörden gehen vielfach zu den Freiheitskämpfern über. Nach dem Rücktritt von Ernö Gerö wird János Kádár neuer Parteichef.

1961: Erste Parlamentarische Fragestunde im Nationalrat.

1966: Spanien sperrt die Landgrenze zu Gibraltar für den Waren- und Fahrzeugverkehr.

1966: Die Militärmachthaber in Indonesien lassen den früheren Außenminister Subandrio zum Tod verurteilen.

1971: Die Volksrepublik China wird in die Vereinten Nationen aufgenommen, Taiwan verliert den chinesischen UNO-Sitz.

1986: Die internationale Rotkreuz-Konferenz in Genf schließt die Delegation Südafrikas aus.

1991: Die serbischen Abgeordneten in Bosnien-Herzegowina bilden ein separates Parlament.

1991: Eine MIG-21 der jugoslawischen Luftwaffe landet auf dem Flughafen Klagenfurt. Österreich lehnt wegen des Waffenembargos eine Rückgabe des Flugzeugs ab. Der aus Kroatien stammende Pilot Rudolf Perešin darf ausreisen. Die Maschine befindet sich bis heute in einem Lagerraum des Heeresgeschichtlichen Museums.

2001: Der belgische Kronprinz Philippe und seine Frau Mathilde d'Udekem d'Acoz haben eine Tochter: Prinzessin Elisabeth könnte auf Grundlage der geänderten Verfassung erste Königin des Landes werden.

2001: In der "Millenniums-City" im 20. Wiener Gemeindebezirk eröffnet die "UCI Kinowelt". Sie ist mit 21 Sälen ausgestattet und somit das größte Kino Österreichs.



Geburtstage: Max Stirner, dt. philosoph. Schriftsteller (1806-1856); Pablo Picasso, span. Maler (1881-1973); Karl Elmendorff, dt. Dirigent (1891-1962); Michael I. von Hohenzollern-Sigmaringen, Ex-König von Rumänien (1921); Galina Wischnewskaja, russ. Sängerin (1926-2012); Annie Girardot, frz. Schauspielerin (1931-2011); Prinzessin Elisabeth von Belgien (2001).

Todestage: Robert Delaunay, frz. Maler (1885-1941); Raymond Queneau, frz. Schriftsteller (1903-1976); Hans Mayr, ehem. Wiener Vizebürgermeister (1928-2006); Soraya Esfandiary, Ex-Kaiserin von Persien (1932-2001).

Namenstage: Krispin, Chrysantus, Krispinian, Daria, Ludwig, Luitgard, Wilhelmine, Lutz, Probus, Bonifatius.