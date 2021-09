Unter Samstag, 25. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1066: König Harold von England schlägt Harald Hardrade von Norwegen und den Thronprätendenten Tostig bei Stamford Bridge.

1396: Sultan Bajasid I. besiegt bei Nikopolis ein Kreuzfahrerheer unter König Sigismund von Ungarn, Bulgarien wird osmanische Provinz (bis 1908).

1926: Uraufführung des Schauspiels "Mann ist Mann" von Berthold Brecht in Darmstadt.

1956: Das erste transatlantische Fernsprechkabel zwischen Europa und Nordamerika wird in Betrieb genommen.

2001: An der Wahl zum ORF-Publikumsrat beteiligen sich nur drei Prozent der Stimmberechtigten. Das Ergebnis bedeutet einen Erfolg für die SPÖ, die für die prominenten Sieger geworben hatte.

2006: Der Entschluss der Deutschen Oper Berlin, die Wiederaufnahme einer "Idomeneo"-Inszenierung von Hans Neuenfels aus dem Jahr 2003 auszusetzen, sorgt für Aufregung. Die Inszenierung, in der am Ende die abgeschlagen Köpfe von Mohammed und anderen Religionsgründern gezeigt werden, stelle ein "unkalkulierbares Sicherheitsrisiko" für das Haus dar. Nach einer Welle der Empörung und einer Überprüfung der Lage durch die Polizei wird die Inszenierung in der Folge für Dezember doch wieder angesetzt.

2006: Justizministerin Karin Gastinger verlässt wenige Tage vor der Wahl das BZÖ, da sie dessen Ausländerpolitik nicht mehr mittragen will. Ein direktes Angebot der ÖVP, sie als Parteiunabhängige in die nächste Regierung aufzunehmen, bleibt nach tagelangen Spekulationen aus.



Geburtstage: Thomas Morgan, US-Genetiker, Nobelpreis 1933 (1866-1945); Elsa Triolet, frz. Schriftstellerin (1896-1970); Alessandro Pertini, ital. Politiker (1896-1990); Robert Bresson, frz. Filmregisseur (1901-1999); José Figueres Ferrer, costarican. Politiker (1906-1990); Dimitri Schostakowitsch, russ. Komponist (1906-1975); Erwin Barth von Wehrenalp, öst./dt. Verleger (1911-1996); Herbert Pichler, (gen. "Mondpichler") öst. Arzt, Journalist, Fernsehkommentator und Unternehmer; Weltraummediziner; 1949 Gründung der Arzneimittelerzeugungsfirma "Sigmapharm"; 1969 Kommentator, zusammen mit Hugo Portisch, der ersten Mondlandung beim ORF (1921-2018); August Kühn, dt. Schriftsteller (1936-1996); Heather Locklear, US-Filmschauspielerin (1961); Jason Flemyng, brit. Schauspieler (1966).

Todestage: Philipp I., der Schöne, König von Kastilien (1478-1506); Heinrich George, dt. Schauspieler (1893-1946); Nikolaj Nikolajewitsch Semjonow, russ. Chemiker, Nobelpreis 1956 (1896-1986); Jo Hanns Rösler, dt. Schriftsteller (1899-1966); Arnold Palmer, US-Golf-Legende (1929-2016); Sissy Löwinger, öst. Schauspielerin (1941-2011).

Namenstage: Klaus, Nikolaus, Firmin, Richardis, Hermanfried, Kleophas, Aurelia, Nils, Sergius, Gottfried, Irmfried.