Unter Mittwoch, 25. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1379: Im Kloster Neuberg vereinbaren die Brüder Albrecht III. und Leopold III. die Teilung der habsburgischen Länder.

1529: Wien ist vollständig von den türkischen Truppen umzingelt.

1619: Vertreter der englischen Siedler in Virginia bilden in der Niederlassung Jamestown die erste gesetzgebende Versammlung Nordamerikas.

1799: Beginn der zweiten Schlacht von Zürich zwischen Franzosen und Russen.

1894: In Berlin wird Gerhart Hauptmanns Drama "Die Weber" uraufgeführt.

1914: Rumänien bekräftigt seine Neutralität und lehnt die von Deutschlands und Österreich-Ungarn erhobene Forderung nach Unterstützung von deren Kriegszielen ab.

1944: Hitler unterzeichnet den "Erlass über die Bildung des Deutschen Volkssturms", nach dem alle 16- bis 60-Jährigen nicht der Wehrmacht angehörenden Männer bei der Landesverteidigung eingesetzt werden können.

1949: Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung wird gegründet, sein erster kommissarischer Leiter wird Heinrich Böx.

1949: Im Münchner Piper-Verlag erscheint "Vom Ursprung und Ziel der Geschichte" von Karl Jaspers.

1959: Der Ministerpräsident von Sri Lanka, Solomon Bandaranaike, wird von einem buddhistischen Mönch ermordet. Seine Frau Sirimavo wurde 1960 als erste Frau weltweit Regierungschefin.

1959: US-Präsident Dwight D. Eisenhower und der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow, der seit dem 15. September in den USA ist, beginnen in Camp David politische Gespräche über die "Milderung des Kalten Krieges".

1969: Einweihung des Leopold-Figl-Observatoriums für Astrophysik auf dem Schöpfl in Niederösterreich. Es wird der Wiener Universität zur Betreuung übergeben.

1979: Israel räumt in Erfüllung des Friedensplanes mit Ägypten die besetzte Sinai-Halbinsel.

1984: Jordanien nimmt nach fünf Jahren Unterbrechung wieder diplomatische Beziehungen zu Ägypten auf.

2009: Eröffnung des "Arnulf Rainer Museum", einem Kunstmuseum in Baden bei Wien.

2014: Mit einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren für einen 36-jährigen Österreicher geht im südungarischen Szeged der sogenannte Hummer-Prozess zu Ende. Der gebürtige Kärntner hatte 2012 einen Motorradpolizisten mit einem Hummer-Geländewagen überfahren und getötet. Er begeht am 10. Oktober in seiner Zelle Selbstmord.



Geburtstage: Ole Römer, dän. Astronom (1644-1710); Friedrich Wilhelm II., König von Preußen (1744-1797); Ernst Zwilling, öst. Forschungsreisender (1904-1990); Wolfgang Glück, öst. Regisseur (1929); Barbara Walters, US-Fernsehjournalistin und Moderatorin (1929); Otto Oberhammer, ehem. ORF-Generalintendant (1934); Dany Sigel, öst. Schauspielerin (1939); Michael Douglas, US-Filmschauspieler (1944); Monika Lindner, ehem. ORF-Generaldirektorin (1944); Pedro Almodóvar, span. Filmregisseur (1949); Catherine Zeta-Jones, brit. Schauspielerin (1969).

Todestage: Johann Strauß (Vater), öst. Komponist (1804-1849); Paul Scherrer, schwz. Physiker (1890-1969); Hubert Hoffmann, öst. Architekt (1904-1999); Alicia de Larrocha, span. Pianistin (1923-2009).

Namenstage: Klaus, Nikolaus, Firmin, Richardis, Hermanfried, Kleophas, Aurelia, Nils, Sergius, Gottfried, Irmfried.

Quelle: SN