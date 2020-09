Unter Freitag, 25. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

70: Mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer endet der im Jahr 66 ausgebrochene jüdische Aufstand gegen die römische Fremdherrschaft.

1555: Der Augsburger Religions- und Landfrieden beendet die Glaubenskriege der Reformationszeit. Die Augsburgische (protestantische) Konfession wird gleichberechtigt neben der katholischen anerkannt.

1745: Franz Stephan I. wird in Frankfurt zum Kaiser gekrönt. Maria Theresia lehnte es schon Wochen zuvor wegen der zu hohen Kosten ab, ebenfalls gekrönt zu werden. Sie war also offiziell nie Kaiserin, sondern lediglich Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen und daher "selbstregierende Königin" in den habsburgischen Erblanden.

1970: Die sich in Jordanien bekämpfenden Regierungstruppen und palästinensischen Guerillas schließen nach Vermittlung des sudanesischen Staatschefs Numeiri einen Waffenstillstand.

1985: In Larnaka auf Zypern überfallen Terroristen eine Jacht und ermorden drei Israelis.

1990: Der UNO-Sicherheitsrat verschärft die Sanktionen gegen den Irak wegen des Überfalls auf Kuwait durch Verhängung einer Luftblockade. Bagdad ist damit vollständig von Lieferungen aus dem Ausland abgeschnitten.

1995: In Wien beginnt die internationale Landminen-Konferenz, auf der Maßnahmen gegen Anti-Personen-Minen beschlossen werden sollen. Am 13. Oktober endet das Treffen ohne greifbare Ergebnisse.

2005: Porsche kündigt überraschend den Einstieg mit rund 20 Prozent beim VW-Konzern an.



Geburtstage: Sergej F. Bondartschuk, sowjet. Schauspieler (1920-1994); Nino Cerruti, ital. Designer (1930); Karl-Heinz Rummenigge, dt. Fußballspieler (1955); Zucchero, (eigentl. Adelmo Fornaciari), ital. Musiker (1955); Scottie Pippen, ehem. US-Basketballspieler (1965).

Todestage: Lewis Milestone, US-Filmregisseur (1895-1980); Erich Maria Remarque, dt. Schriftsteller (1898-1970); Yehoshua Bar-Hillel, israel. Philosoph (1915-1975); Heberto Padilla, kuban. Schriftsteller (1932-2000); Fritz Grohs, öst. Künstler/Autor (1955-2000).

Namenstage: Klaus, Nikolaus, Firmin, Richardis, Hermanfried, Kleophas, Aurelia, Nils, Sergius, Gottfried, Irmfried.

Quelle: SN