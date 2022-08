26. Augusst 1972: In München und Kiel beginnen die XX. Olympischen Sommerspiele, die von einem grauenhaften Terroranschlag überschattet werden

Unter Freitag, 26. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1837: Der Wiener Arzt Ludwig Wilhelm Mauthner gründet in der Wiener Vorstadt Schottenfeld das erste Kinderspital Österreichs. 1846 wird ein Neubau in der heutigen Kinderspitalgasse gebaut, 1848 erhält es offiziell den Namen "St. Anna Kinderspital".

1842: Mit dem Friedensvertrag von Nanking endet der britisch-chinesische Opiumkrieg - ausgelöst 1839 durch die Forderung der Briten, Opium aus Indien zollfrei nach China einführen zu können. China wird für den englischen Handel geöffnet und muss Hongkong abtreten.

1907: In Marokko wird Sultan Abdelaziz abgesetzt; den Thron besteigt sein Halbbruder Abdelhafiz.

1917: Die österreichisch-ungarischen Truppen müssen den Monte Santo räumen, der kampflos von den Italienern besetzt wird.

1927: Die Wiener Polizei wird mit Gummiknüppeln ausgestattet.

1942: Die sowjetische Luftwaffe fliegt Angriffe auf Berlin, Stettin und Königsberg.

1947: In Bulgarien wird die Bauernpartei verboten, ihr Eigentum eingezogen und ihren Parlamentsabgeordneten das Mandat aberkannt.

1972: In München und Kiel beginnen die XX. Olympischen Sommerspiele (bis 11. September), die von einem grauenhaften Terroranschlag überschattet werden. An den Wettkämpfen nehmen rund 7.000 Sportler aus 122 Staaten teil.

1987: Die deutsche Regierung schlägt Verteidigungsminister Manfred Wörner für die Nachfolge des Briten Lord Carrington als NATO-Generalsekretär vor.

1992: Die Regierungschefs Tschechiens und der Slowakei, Václav Klaus und Vladimír Mečiar, einigen sich auf einen definitiven Zeitplan für die Auflösung der Tschechoslowakei zum Jahresende.

1997: Der südafrikanische Ex-Präsident Frederik de Klerk tritt als Chef der oppositionellen Nationalen Partei zurück.



Geburtstage: Ludwig von Schwanthaler, dt. Bildhauer (1802-1848); James Franck, dt. Atomphysiker (1882-1964); Carl Boese, dt. Filmregisseur (1887-1958); Hubert Raudaschl, öst. Segler (1942); Wolfgang Petritsch, öst. Diplomat/Politiker (1947); Dr. Alban (eig. Alban Nwapa), nigerian. Hip-Hop-/Afro-Pop-Sänger (1957).

Todestage: Petrus Ramus, frz. Humanist und Philosoph (1515-1572); Jean Warin, niedl.-frz. Bildhauer (1604-1672); Imma von Bodmershof, öst. Schriftstellerin (1895-1982); Georg Wittig, dt. Chemiker; Nobelpreis 1979 (1897-1987); Heribert Apfalter, öst. Industriemanager (1925-1987); Gaston Thorn, luxemburg. Politiker (1928-2007).

Namenstage: Gregor, Margareta, Wulfila, Zephyrin, Ingwald, Elisabeth, Patricia, Felix, Hadrian.