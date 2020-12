Unter Samstag, 26. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1620: Die sogenannten Pilgerväter, die auf der "Mayflower" den Atlantik überquert hatten, gründen in der Plymouth-Bucht die erste Kolonie Neuenglands.

1825: Russische Geheimbündler nutzen die Thronfolgerwirren zum sog. Dekabristenaufstand in St. Petersburg. Der neue Zar Nikolaus I. lässt den Aufstand niederschlagen.

1945: Bei Verhandlungen in Tschungking schlagen die chinesischen Kommunisten die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten vor. Die Nationalregierung von Generalissimus Tschiang Kai-schek weigert sich, auf das Angebot einzugehen.

1975: Eine Tupolew 144 eröffnet den Flugverkehr auf der ersten Überschallroute der Welt. Sie verbindet Moskau mit Alma-Ata.

1990: Slowenien erklärt seine Souveränität.



Geburtstage: Heribert Potuznik, öst. Landschafts- und Porträtmaler (1910-1984); Maurice Gendron, frz. Violoncellist (1920-1990); Michael Krüger, öst. FPÖ-Politiker, Anwalt (1955)

Todestage: Heinrich Schliemann, dt. Altertumsforscher (1822-1890); Paul Kont, öst. Komponist, Pianist/Dirigent (1920-2000); Rolf-Hans Müller, dt. Dirigent (1928-1990); Dian Fossey, US-Verhaltensforscherin (1932-1985); Peter Kreisky, öst. Soziologe (1944-2010).

Namenstage: Stephan, Edbert, Adelhard, Richlind, Erzmart, Stefanie, Senta.



Quelle: SN