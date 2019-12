Unter Donnerstag, 26. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1194: Der Staufer Friedrich II. wird als Zweijähriger von den deutschen Fürsten in Frankfurt am Main zum König gewählt.

1604: Erste bezeugte Aufführung von William Shakespeares Komödie "Maß für Maß" in Whitehall.

1924: Walter Gropius kündigt wegen der ständigen Angriffe auf seine Arbeit die Schließung des Bauhauses in Weimar und seine Verlegung nach Dessau an.

1939: Ein Erdbeben in Anatolien fordert rund 32.000 Tote.

1944: Uraufführung des Schauspiels "Die Glasmenagerie" von Tennessee Williams in Chicago.

1969: Bei einem Kommandounternehmen erbeuten israelische Soldaten eine ägyptische Radarstation.

1989: Der unter dem gestürzten Staats- und Parteichef Ceausescu in Ungnade gefallene ehemalige KP-Funktionär Ion Iliescu tritt an die Spitze der "Nationalen Rettungsfront", die in Rumänien die Macht übernimmt.

1994: Ein Sonderministerrat verabschiedet den EU-Vertrag.

1994: Eliteeinheiten der französischen Gendarmerie GIGN stürmen auf dem Flughafen von Marseille ein von vier islamistischen algerischen Terroristen entführtes Flugzeug. Die Luftpiraten, die zuvor drei Menschen erschossen hatten, kommen ums Leben. 170 Geiseln werden befreit.

2004: In Südostasien kommt es zu einer verheerenden Tsunami-Flutkatastrophe, bei der mehr als 200.000 Menschen vor allem in Thailand und Sri Lanka ums Leben kommen. Die offizielle österreichische Opferzahl beträgt 86.



Geburtstage: Kaiser Friedrich II. (1194-1250); Ernst Moritz Arndt, dt. Dichter (1769-1860); Rosa Albach-Retty, letzte öst. Hofschauspielerin (1874-1980); Alejo Carpentier, kuban. Autor (1904-1980); Richard Widmark, US-Schauspieler (1914-2008); Eduard Kukan, slowak. Politiker (1939); Reinhold Bachler, öst. Skispringer/Trainer (1944); José Ramos-Horta, Premierminister von Osttimor (2007-2012), Friedens-Nobelpreis 1996 (1949).

Todestage: Josef Hromádka, tschech. Theologe (1889-1969); Louise de Vilmorin, franz. Autorin (1902-1969); Sir Lennox Berkeley, brit. Komponist (1903-1989); Karl Schiller, dt. Politiker/Ökonom (1911-1994); Max Hölzer, öst. Schriftsteller (1915-1984); Leo Tindemans, belg. Politiker (1922-2014); Curtis Mayfield, US-Musiker (1942-1999).

Namenstage: Stephan, Edbert, Adelhard, Richlind, Erzmart, Stefanie, Senta.

