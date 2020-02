Unter Mittwoch, 26. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1815: Napoleon verlässt die Insel Elba, um nach Frankreich zurückzukehren.

1885: Die Berliner Kongo-Konferenz beschließt in der Kongo-Akte die Neutralisierung des Kongobeckens.

1915: Deutsche Soldaten setzen im Ersten Weltkrieg bei Malancourt in Frankreich erstmals in der Kriegsgeschichte Flammenwerfer ein.

1925: Hitler verkündet im "Völkischen Beobachter" die Neugründung der NSDAP.

1945: US-Flugzeuge werfen 2.886 Tonnen Bomben auf Berlin.

1960: Die britische Prinzessin Margaret Rose, jüngere Tochter von König Georg VI. und Schwester von Königin Elizabeth II., gibt ihre Verlobung mit dem Hoffotografen Antony Armstrong-Jones bekannt, der nach der Eheschließung als Earl of Snowdon in den Grafenstand erhoben wird.

1975: Übereinstimmung bei den Parteiengesprächen im Bundeskanzleramt, im Jahr 1976 eine "Volkszählung besonderer Art" (Minderheitenfeststellung) durchzuführen.

1990: Der Abzug der sowjetischen Truppen aus der Tschechoslowakei beginnt. Eine Vereinbarung über den völligen Abzug der Roten Armee wird unterzeichnet.

2000: Der Briefbomben-Attentäter Franz Fuchs begeht in seiner Zelle in der Justizanstalt Graz-Karlau Selbstmord.

2015: Die erste formale Sitzung des parlamentarischen Hypo-Untersuchungsausschusses findet statt. Es handelt sich um den ersten U-Ausschuss nach neuem Minderheitenrecht.



Geburtstage: Anton Reicha, böhm.-franz. Komponist (1770-1836); Hans Böckler, dt. Gewerkschafter (1875-1951); Bill Russell, US-Jazzmusiker (1905-1992); Tony Randall, US-Schauspieler (1920-2004); Hannes Jaenicke, dt. Schauspieler (1960).

Todestage: Giuseppe Tartini. ital. Violinvirtuose und Komponist (1692-1770); Michael Hainisch, öst. Staatsmann, 1. Bundespräsident 1920-28 (1858-1940); Henry Grunwald, US-amer. Journalist ("Time"-Chefredakteur), Diplomat (1922-2005); Fritz Raddatz, dt. Schriftsteller und Literaturkritiker (1931-2015).

Namenstage: Mechthild, Alexander, Ulrich, Edelbert, Gotthard, Gotthilf, Ottokar, Dionysius.



Quelle: SN