Unter Sonntag, 26. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1790: Wolfgang Amadeus Mozart dirigiert in Wien die Uraufführung seiner Oper "Così fan tutte".

1875: Der Amerikaner George F. Green aus Kalamazoo/Michigan erhält ein Patent für den ersten von ihm entwickelten elektrischen Bohrer mit Batteriebetrieb für Zahnärzte.

1930: In Wien enden die ersten Europameisterschaften im Eiskunstlauf der Damen und Paare, erste Titelträger werden Fritzi Burger (Österreich) und Olga Orgonista/Sándor Szalay (Ungarn).

1950: Der britische Generalgouverneur ruft in Neu Delhi Indien zur Republik aus.

1980: Ägypten und Israel nehmen normale diplomatische Beziehungen auf.

1985: Papst Johannes Paul II. tritt seine 25. Auslandsreise an, die ihn zwölf Tage nach Südamerika führt.

1995: Helga Rabl-Stadler übernimmt offiziell die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele.

1995: Wegen des Starts einer Versuchsrakete in Norwegen will Russlands Präsident Jelzin Atomalarm auslösen. Der Irrtum wird rechtzeitig bemerkt.

2000: Bei der internationalen Holocaust-Konferenz in Stockholm, an der auch Bundeskanzler Klima teilnimmt, lösen die Nachrichten aus Wien über die Bereitschaft der ÖVP, eine Regierungskoalition mit der FPÖ zu bilden, allgemeines Unverständnis und empörte Reaktionen aus.

2010: Der österreichische Schauspieler Götz Kauffmann stirbt 61-jährig in Wien. Kauffmann ist dem TV-Publikum unter anderem als SP-Bezirksrat Gneisser aus dem "Kaisermühlen Blues" und als Mundls bester Freund Kurti in der Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" bekannt.



Geburtstage: Douglas MacArthur, US-General (1880-1964); Fred Hennings, öst. Schriftsteller (1895-1981); Gerhart Ellert (Gertrude Schmirger), öst. Schriftstellerin (1900-1975); Maria Augusta Trapp, öst. Leiterin des Chors der Trapp-Familie (1905-1987); Bernhard Minetti, dt. Schauspieler (1905-1998); Elisabeth Epp, öst. Schauspielerin (1910-2000); Paul Newman, US-Schauspieler (1925-2008); Jacqueline du Pré, brit. Cellistin (1945-1987); Jörg Haider, öst. Politiker (1950-2008); Sergio Pérez, mex. Formel-1-Rennfahrer (1990).

Todestage: Johann Christoph Friedrich Bach, dt. Komp. (1732-1795); Talvj (Therese Albertine Luise von Jacob), dt. Schriftstellerin (1797-1870); Wilhelmine Schröder-Devrient, dt. Sopranistin (1804-1860); Kenny Clarke, US-Jazzmusiker (1914-1985); Götz Kauffmann, öst. Schauspieler (1949-2010).

Namenstage: Paula, Titus, Timotheus, Polykarp, Hemma, Edith, Alberich, Albert, Magarethe, Robert.

Quelle: SN