Unter Montag, 26. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1471: In Rom stirbt Papst Paul II. nach siebenjährigem Pontifikat, das von Unnachgiebigkeit in Fragen des Glaubens und des Schutzes der Kirchenrechte geprägt war. Im August wird Francesco della Rovere, der den Namen Sixtus IV. annimmt, zum Nachfolger gewählt.

1581: Die Provinzen Friesland, Geldern, Groningen, Holland, Overijssel, Utrecht und Zeeland erklären ihren Herrscher, den spanischen König Philipp II., für abgesetzt und gründen die Republik der Vereinigten Niederlande, deren Souveränität im Westfälischen Frieden 1648 anerkannt wird.

1866: Nach der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz wird der preußisch-österreichische Krieg durch Vermittlung des französischen Kaisers Napoleon III. mit dem Vorfrieden von Nikolsburg beendet. Österreich muss die Auflösung des Deutschen Bundes und die preußischen Annexionen (Hannover, Hessen, Schleswig, Frankfurt usw.) anerkennen, eine hohe Kriegsentschädigung zahlen und Venetien an Italien abtreten.

1891: Frankreich annektiert die Südseeinsel Tahiti.

1921: Der Friedensvertrag von Trianon zwischen Ungarn und den Alliierten tritt in Kraft. Ungarn muss das Burgenland (hervorgegangen aus Gebietsteilen der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg) an Österreich abtreten.

1956: Das italienische Passagierschiff "Andrea Doria" sinkt vor der amerikanischen Küste, 52 Menschen kommen ums Leben. Das Schiff war am Vortag mit dem schwedischen Dampfer "Stockholm" zusammengestoßen.

1956: Die Verstaatlichung der Suezkanalgesellschaft durch die ägyptische Regierung nach Abzug der britischen Truppen löst die Suezkrise aus. Diese führt im Oktober zum Suezkrieg.

1971: Start des US-Raumschiffes "Apollo 15". Zum ersten Mal wird ein Mondauto verwendet.

1996: Zwei Tote und 110 Verletzte fordert ein Bombenanschlag während der Olympischen Spiele in Atlanta.

2001: Die albanischen Aufständischen im Westen Mazedoniens beginnen mit dem Rückzug aus dem Raum Tetovo.



Geburtstage: Franz Xaver Mozart, öst. Komponist (1791-1844); George Bernhard Shaw, ir. Schriftsteller; Nobelpreis 1925 (1856-1950); Gustav Scherbaum, ehem. Grazer Bürgermeister (SPÖ) (1906-1991); Lia Wöhr, dt. Volksschauspielerin, Opernregisseurin und Fernsehproduzentin (1911-1994); Takashi Ono, ehem. japan. Kunstturner (1931); Iwan M. Dsjuba, ukrain. Politiker und Literaturwissenschafter (1931); Georg Sporschill, öst. Theologe und Sozialseelsorger (1946); Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, dt. Politikerin (FDP) (1951).

Todestage: Paul II., ital. Papst (1418-1471); Morris Hirshfield, US-Maler (1872-1946); Diane Arbus, US-Fotografin (1923-1971).

Namenstage: Anna, Joachim, Gloria, Gotthalm, Christiane, Anja, Nina, Anita, Anette, Camilla.