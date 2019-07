Unter Freitag, 26. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1384: In der "Heidelberger Stallung" versuchen Fürsten und Städte einen Ausgleich und schließen einen vierjährigen Landfrieden.

1529: Der spanische Eroberer Francisco Pizarro, der spätere Marqués de los Charcas y de los Atabillos, lässt sich in Toledo von Kaiser Karl V. zum Statthalter des noch zu erobernden Peru ernennen.

1899: In Wien wird Carl Michael Ziehrers Operette "Die Landstreicher" uraufgeführt.

1914: In Russland ordnet die Regierung die "Kriegsvorbereitungsperiode" an. Die britische Regierung ersucht Berlin, Wien dazu zu bewegen, die serbische Antwort auf das österreichisch-ungarische Ultimatum als Verhandlungsgrundlage zu akzeptieren, und schlägt eine Botschafterkonferenz vor.

1934: Der deutsche Vizekanzler Franz von Papen scheidet aus dem Amt und wird von Hitler nach dem Dollfuß-Mord in Sondermission zum Gesandten in Wien ernannt.

1939: Die USA kündigen den Handelsvertrag mit Japan und schließen das Land von der Lieferung kriegswichtiger Rohstoffe aus.

1944: In Italien besetzen US-Truppen das von der Wehrmacht geräumte Pisa, im Nordabschnitt der Ostfront geht Narwa verloren.

1969: Auf dem neuen "Österreichring" bei Zeltweg findet - "inoffiziell und völlig außer Programm" - das erste Autorennen statt.

1984: Österreich und die BRD vereinbaren einen Abbau der Grenzkontrollen ("Euroscheibe").

1984: In der Schweiz richten schwere Unwetter Millionenschäden an.

1999: Bei Wahlen zu einer Verfassung gebenden Nationalversammlung in Venezuela trägt die linksnationalistische Anhängerschaft von Staatschef Hugo Chávez einen klaren Sieg davon.

1999: Der palästinensische Parlamentspräsident Ahmed Korei besucht das israelische Parlament.



Geburtstage: Aldous Huxley, brit. Schriftst. (1894-1963); Alexis Weissenberg, bulgar. Komponist (1929-2012); Roger Taylor, brit. Musiker u. "Queen"-Schlagzeuger (1949); Kevin Spacey, US-amer. Schausp. (1959); Sandra Bullock, US-Schausp. (1964).

Todestage: Reza Pahlevi, Schah v. Persien (1878-1944); Karl Ehn, öst. Architekt; "Karl-Marx-Hof" (1884-1959); George H. Gallup, US-Meinungsforscher (1901-1984); Alexander Hackenschmied, tschech. Avantgarde-Fotograf u. -filmemacher (1907-2004); Ernst Schröder, dt. Schausp. (1915-1994).

Namenstage: Anna, Joachim, Gloria, Gotthalm, Christiane, Anja, Nina, Anita, Anette, Camilla.

