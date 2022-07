26. Juli 1917: Wegen Gasmangels wird die Straßenbeleuchtung in einer Reihe von Städten Österreich-Ungarns eingestellt oder stark eingeschränkt.

Unter Dienstag, 26. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1757: Bei Hastenbeck schlagen die Franzosen unter dem Herzog Louis-Charles-César Le Tellier im Siebenjährigen Krieg die Engländer unter dem Herzog von Cumberland.

1847: Das von freigelassenen amerikanischen Sklaven gegründete Liberia an der Pfefferküste in Westafrika wird von Joseph Jenkins Roberts zur unabhängigen Republik proklamiert. Der zweite souveräne Staat Afrikas nach dem Kaiserreich Äthiopien wird 1848 von den europäischen Mächten anerkannt.

1882: In Bayreuth wird Richard Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal" uraufgeführt.

1887: Der Mediziner Ludwig Lazarus Zamenhof (Pseud. "Doktoro Esperanto"-"Der Hoffende") veröffentlicht in Warschau eine Broschüre mit den Grundlagen der neuen Welthilfssprache Esperanto, mit einfacher phonetischer, phonologischer, morphologischer und syntaktischer Struktur.

1917: Wegen Gasmangels wird die Straßenbeleuchtung in einer Reihe von Städten Österreich-Ungarns eingestellt oder stark eingeschränkt.

1932: Die Dreimastbark "Niobe", ein Segelschulschiff der deutschen Reichsmarine, sinkt im Fehmarn-Belt. 69 Seeleute ertrinken.

1947: Der frühere deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl und Staatssekretär im Außenamt, Ernst Freiherr von Weizsäcker, wird in Nürnberg unter dem Verdacht verhaftet, "eine führende Rolle bei Judenverfolgungen" gespielt zu haben.

1952: Eine Gruppe sogenannter "Freier Offiziere" unter der Führung von General Nagib und Oberst Nasser zwingt König Faruk von Ägypten zur Abdankung und zum Verlassen des Landes. Sein wenige Monate alter Sohn wird als Fuad II. zum König ausgerufen (Abschaffung der Monarchie im Juni 1953).

1962: Nach der Unterzeichnung des Laos-Abkommens in Genf, welches die Neutralität des Landes sowie den Rückzug sämtlicher ausländischer Truppen beschließt, reist der Ministerpräsident des Königreiches, Prinz Suvanna Phuma, zu Gesprächen mit den Regierungschefs nach Paris und Washington.



Geburtstage: Alfred Marshall, brit. Nationalökonom (1842-1924); Jason Robards, US-Schauspieler (1922-2000); Blake Edwards, US-Regisseur (1922-2010); Friedrich Ehrendorfer, öst. Botaniker und Pflanzensystematiker (1927); Johann Georg Gsteu, öst. Architekt (1927-2013); Otto Breicha, öst. Schriftsteller/Kunsthistoriker (1932-2003); Hannelore Elsner, dt. Schauspielerin (1942-2019); Vladimir Mečiar, slowak. Ex-Politiker (1942); Sergei Kirijenko, russ. Politiker (1942); Jason Statham, brit. Schauspieler (1967).

Todestage: Oskar Morgenstern, US-Nationalökonom (1902-1977); Franz Loidl, öst. kath. Theologe, Autor, Kirchen-, Heimat- und Kulturhistoriker; Vorstandsmitglied des "Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes" (DÖW) (1905-1987); Eva (Evita) Duarte de Perón, argent. Politikerin (1919-1952); Paul Angerer, öst. Komponist/Dirigent (1927-2017); Ingrid Smejkal, öst. Politikerin (1941-2017); Franz West, öst. Künstler (od. 25.7.) (1947-2012).

Namenstage: Anna, Joachim, Gloria, Gotthalm, Christiane, Anja, Nina, Anita, Anette, Camilla.