Unter Samstag, 26. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1541: Der spanische Eroberer Francisco Pizarro wird in Lima (Peru) ermordet.

1906: Auf einem 104 km langen Dreieckskurs bei Le Mans in Frankreich wird das erste Grand-Prix-Rennen für Automobile gestartet.

1941: Finnland erklärt der Sowjetunion den Krieg.

1946: Die Weltbank (Internationale Bank für Wirtschaft und Entwicklung) nimmt ihre Tätigkeit auf.

1991: Die jugoslawische Bundesarmee greift in der Teilrepublik Slowenien ein: Panzer rücken aus den Kasernen aus, erste Zusammenstöße mit der slowenischen Territorialverteidigung.

2006: Der Braunbär "Bruno" ist tot. Das seit Wochen im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet umherstreunende Tier mit der offiziellen Bezeichnung "JJ1" wird auf einer Alm im Spitzingseegebiet in den bayerischen Alpen von Jägern erschossen, da er keine natürliche Scheu vor Menschen gezeigt hatte. Sein Abschuss löst heftige Kritik aus.

2016: Nach neun Jahren Bauzeit wird der erweiterte Panamakanal offiziell eröffnet. Durch den Ausbau steht die 80 Kilometer lange Wasserstraße nun dreimal so großen Schiffen offen wie bisher. In zehn Jahren, so das ehrgeizige Ziel, sollen jährlich 600 Millionen Tonnen Fracht den neuen Panamakanal passieren - doppelt so viel wie bisher.



Geburtstage: Stefan Andres, dt. Schriftsteller (1906-1970); Giuseppe Taddei, ital. Opernsänger (1916-2010); Colin Henry Wilson, brit. Schriftsteller (1931-2013); Chris Isaak, US-amer. Sänger/Schauspieler (1956); Greg Lemond, ehem. US-Radrennfahrer (1961); Max Biaggi, ital. Ex-Motorradrennfahrer (1971).

Todestage: Francisco Pizarro, span. Eroberer (1478-1541); Claude Joseph Rouget de Lisle, frz. Dichter; Komponist der "Marseillaise" (1760-1836); Sepp Reinalter, öst. Erfinder der Keilhose (1915-2006); Clifford Brown, US-Jazzmusiker (1930-1956).

Namenstage: Johann, Paul, Anthelm, Vigilius, Rudolf, Jeremias, David, Emma, Maxentius.