Unter Mittwoch, 26. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1714: Der Friede von Utrecht zwischen den Niederlanden und Spanien, einer von mehreren Utrechter Verträgen zur Beendigung des Spanischen Erbfolgekrieges, wird unterzeichnet.

1879: Der türkische Sultan setzt den Khediven (Vizekönig) von Ägypten, Ismail Pascha, wegen Vergeudung von Staatsgeldern ab.

1959: Einweihung des St. Lorenz-Schifffahrtskanals zwischen dem Atlantischen Ozean und den nordamerikanischen Großen Seen durch Königin Elizabeth II. und US-Präsident Dwight D. Eisenhower.

1974: In Saanen (CH) wird die Ehe des Schauspielerehepaares Liz Taylor und Richard Burton nach zehnjähriger Dauer geschieden.

1974: Das Kölner Bankhaus Herstatt muss wegen Überschuldung schließen.

1974: Die Staats- und Regierungschefs von 15 NATO-Staaten unterzeichnen in Brüssel eine "Atlantische Deklaration" mit einer Bekräftigung der Beistandspflicht.

1984: Der deutsche Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff tritt wegen seiner Verwicklung in die Flick-Spendenaffäre zurück.

1984: In der deutschen "Metallschlichtung" schlägt Georg Leber eine Wochenarbeitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden zum 1. April 1985 vor.

1984: Der deutsche Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall legt sein Amt nieder.

1999: In Jugoslawien herrscht nach dem Parlamentsbeschluss über die Aufhebung des Kriegszustands ab 00.00 Uhr offiziell wieder Frieden.



Geburtstage: Peter Lorre, US-Schausp. öst. Herkunft (1904-1964); Wolfgang Windgassen, dt. Tenor (1914-1974); Luis Miguel Arconada, span. Fußballsp. (1954); Miroslav Nemec, dt. Schausp. (1954); Leander Haußmann, dt. Schausp. u. Reg. (1959).

Todestage: Nasīr ad-Dīn ar-Tūsī, pers. Gelehrter (1201-1274); Johan Heinrich Wilhelm Tischbein d. Jüng. dt. Maler (1751-1829); Max Pallenberg, öst. Schauspieler (1877-1934); Julius Rudel, US-amer. Dirigent österr. Herkunft (1921-2014).

Namenstage: Johann, Paul, Anthelm, Vigilius, Rudolf, Jeremias, David, Emma, Maxentius.

Quelle: SN